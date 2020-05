Burkhalter: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Kurs der Aktie Burkhalter steht am 21.05.2020, 15:35 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 61.5 CHF. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Wie Burkhalter derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Burkhalter-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 71,75 CHF. Der letzte Schlusskurs (61,5 CHF) weicht somit -14,29 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (59,84 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Burkhalter-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Burkhalter-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Burkhalter weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,02 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 2,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Burkhalter liegt mit einem Wert von 16,55 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 41 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 27,9. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".