Burkhalter Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Marktumfeld für Burkhalter bleibt schwierig. Es herrscht Vollauslastung in der Baubranche bei einem gleichzeitigen Preiskampf. Die Marktteilnehmer haben Angst, Auftragsvolumina zu verlieren und nehmen daher auch defizitäre Aufträge an. CEO Syfrig rechnet erst in 2 bis 3 Jahren mit einer Trendumkehr. Der Konzern nimmt nur einträgliche Aufträge an und konzentriert sich stärker auf kurzfristige Auftragsabwicklungen, bei denen die Margen höher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.