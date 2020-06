Burkhalter Aktie: Solide Ergebnisse

Burkhalter hat für 2019 solide Ergebnisse präsentiert. In einem vom Preiskampf geprägten Umfeld wurde der Umsatz auch dank der 4 getätigten Akquisitionen um 0,9% gesteigert. Die operative Marge war hingegen rückläufig. Das operative Ergebnis reduzierte sich um 11,1% und der Gewinn um 5,1%. Ob der Konzern wie in der Vergangenheit 100% des Gewinns als Dividende auszahlen wird, wird in Abhängigkeit von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



