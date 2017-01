Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Düsseldorf (ots) - Der Burj Khalifa ist mit 829 Metern das höchsteGebäude der Welt. Seit 2010 verantwortet Berkeley Services UAE, 100prozentige Tochtergesellschaft der Klüh Service Management GmbH, dieReinigung. Jetzt erhielt Berkeley Services auch den Auftrag für dasumfangreiche Facility Management eines weiteren PrestigeobjektsDubais: Den Cayan Tower. Mit einer Höhe von 307 Metern, 75Stockwerken und 500 Apartments ist dieses Gebäude die zweiteArchitektur-Ikone am Golf.Der Turm, designt von der gleichen Architektengruppe des BurjKhalifas, wurde im Juni 2013 eingeweiht. Er gilt als das höchsteGebäude weltweit, das in seiner Struktur um 90 Grad gedreht ist.Berkeley Services setzte sich bei den Ausschreibungen gegen fünfMitbewerber durch und erhielt den Auftrag über das komplette FacilityManagement des Objekts. Hierunter fallen neben der Reinigung undSicherheit auch Dienstleistungen wie die Landschaftsgestaltung, derWäsche-Service, das Entsorgungsmanagement oder dieSchädlingsbekämpfung.Ralf Zerenner, CEO von Berkeley Services: "DerAusschreibungsprozess war intensiv. Wir haben es geschafft, unsereFähigkeiten und Strategien zur Kosteneinsparung entsprechenddarzustellen. Letztlich waren auch unsere Referenzprojekte und dasstarke Management ein maßgeblicher Faktor für die positiveEntscheidung."Über Berkeley Services:Berkeley Services zählt zu den führenden Unternehmen im BereichGebäudedienstleistungen in den Emiraten und gehört seit 2007 zur KlühGruppe. Mit mehr als 7.000 Mitarbeitern bedient das Unternehmen über1000 Kunden mit vielfältigen Services rund um die Immobilie. BerkeleyServices wurde 1995 als erster Dienstleister in den Emiraten nach ISO9002 zertifiziert.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Servicesmit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning,Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- undPersonal-Services sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmensetzt mit 46.797 Mitarbeitern in acht Ländern über 685 Mio. Euro um(2015).Pressekontakt:Klüh Service Management: Ivanka Pataca | Tel.: 0211 90 68-232 |i.pataca@klueh.deosicom | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Kl?h Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell