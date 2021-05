Burggraben Investor: Airbus und Boeing teilen sich den Markt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Liebe Leserinnen und Leser,

in der letzten Ausgabe des Newsletters haben wir uns die Jungheinrich Aktie angeschaut, ein extrem spannendes Unternehmen mit Zukunftspotenzial. Heute bleiben wir auch in Europa und schauen uns den Riesen Airbus einmal genauer an.

Im Flugzeugbau für Großflugzeuge gibt es eigentlich nur zwei Rivalen, Airbus und Boeing. Schon aufgrund dieser Grundlage dürfte der Burggraben-Charakter bei beiden Unternehmen erkennbar sein.



