Burger King arbeitet bei Lieferdienst auch mit Lieferando zusammen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Fast-Food-Kette Burger King hat sich für den Ausbau ihres Lieferservice einen weiteren Partner an Bord geholt.



Mit Lieferando.de sei eine entsprechende Kooperation geschlossen worden, teilte Burger King am Montag in München mit. Damit wird Burger King in neun Städten über die Bestellplattform Lieferando.de und eine entsprechende App vertreten sein, nämlich Mannheim, Dresden, Gera, Neu-Ulm, München, Wuppertal, Sindelfingen, Böblingen und Göttingen. Sollte der Pilotversuch gut angenommen werden, werde man das Angebot im Frühjahr dieses Jahres ausbauen, erklärte Lieferando.de-Gründer Jörg Gerbig.

Die Auslieferung selbst wickelt Burger King weiter mit eigenen Mitarbeitern ab. Bisher hatte Burger King für den technischen Service mit Lieferheld und Pizza.de zusammengearbeitet, diese Kooperationen bleiben bestehen, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Der Lieferservice wird bereits in 60 deutschen Städten angeboten.

Bis Ende des Jahres sollen deutschlandweit 200 Burger-King-Restaurants Essen auch nach Hause liefern, dadurch sollen rund 1000 zusätzliche Jobs bei dem Fast-Food-Anbieter entstehen. Lieferando ist eine Tochter des niederländischen, börsennotierten Online-Essensanbieters Takeaway.com. Auch der deutlich größere Konkurrent McDonald's testet die Essenslieferung nach Hause und setzt dafür auf die Bringdienste Deliveroo und Foodora./csc/DP/fbr