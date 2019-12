Burgenland: Alles im Griff?

Burgenland, ein Unternehmen aus dem Markt "Multi-Hilfsprogramme", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 78 EUR nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Vienna.

Unsere Analysten haben Burgenland nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Burgenland haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Burgenland mit einem Wert von 23,15 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,72 , womit sich ein Abstand von 33 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Burgenland liegt mit einer Dividendenrendite von 4,12 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat einen Wert von 3,52, wodurch sich eine Differenz von +0,6 Prozent zur Burgenland-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.