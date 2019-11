Burford Capital: Verständliche Reaktion?

Für die Aktie Burford Capital aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse London am 19.11.2019, 21:20 Uhr, ein Kurs von 855.17 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Burford Capital auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,51 ist die Aktie von Burford Capital auf Basis der heutigen Notierungen 83 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (37,56) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Burford Capital-Aktie beträgt dieser aktuell 1334,34 GBP. Der letzte Schlusskurs (869 GBP) liegt damit deutlich darunter (-34,87 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Burford Capital somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (833,68 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,24 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Burford Capital-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Burford Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Burford Capital-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1680 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (869 GBP) ausgehend um 93,33 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Burford Capital von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.