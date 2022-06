Bureau Veritas setzt bei der Erstellung von digitalen Zwillingen auf die PLM-Plattform von Aras

Lyon (ots) -Bureau Veritas, eine der weltweit führenden Schiffsklassifizierungsgesellschaften und Offshore-Sicherheits- und Prüfstellen, hat sich für die PLM-Plattform Aras Innovator entschieden, um seine Prozesse für die Klassifizierung von Schiffen und Offshore-Anlagen weiterzuentwickeln. Künftig werden mithilfe von Aras in verschiedenen Marktsegmenten digitale Zwillinge eingesetzt, um präzise und detaillierte Informationen in Echtzeit bereitstellen zu können. Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management (PLM) die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte.Bureau Veritas hat mit einer umfassenden Überarbeitung seiner digitalen Tools zur Unterstützung seiner Marine- und Offshore-Services begonnen. Als Teil dieses globalen Programms wird der Einsatz der Digital-Twin-Technologie Bureau Veritas in die Lage versetzen, für jedes Schiff und jede Anlage einen alleingültigen Datenbestand zu schaffen, eine durchgängige Rückverfolgbarkeit von Schiffsdaten zu gewährleisten, die Entwicklung von regulatorischen Anforderungen zu antizipieren, Daten vom Entwurf bis zum Betrieb eines Schiffes kontinuierlich zu aktualisieren und die Zusammenarbeit durch einen Echtzeit-Zugriff auf sämtliche Schiffsdaten zu verbessern. Die solide und zuverlässige Datenerfassung und -aktualisierung wird nicht nur die angebotenen Klassifizierungsdienste, sondern auch das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Zudem bildet der Einsatz digitaler Zwillinge die Grundlage für die Weiterentwicklung von Datendiensten zur Verbesserung der Sicherheit, des Betriebs und der Umweltleistung für alle Arten von Schiffen und Offshore-Anlagen."Durch die Zusammenarbeit mit Aras bringen wir wichtige Innovationen in die maritime Industrie, die unseren Kunden ein fortschrittliches und verbessertes digitales Erlebnis bei allen Arten von Dienstleistungen bieten werden. Wir haben uns für Aras Innovator entschieden, weil die Lösung flexibel ist und sich an unsere jeweiligen Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Insgesamt wird eine bessere Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglicht und der Datentransfer und die Verbindung mit den Systemen unserer Kunden erleichtert." Laurent Hentges - Vice President - Digital Solutions & Transformation - Bureau Veritas Marine & Offshore."Die Aras-Plattform wird Bureau Veritas in die Lage versetzen, einen wirklichen digitalen Zwilling zu schaffen, der die Echtzeitkonfiguration widerspiegelt und alle Betriebs- und Wartungsaktivitäten im Zeitverlauf nachvollziehbar macht. Gleichzeitig wird eine Verbindung zu anderen Informationssystemen wie dem Enterprise Resource Planning (ERP) und dem Computerized Maintenance Management System (CMMS) hergestellt. Wir freuen uns im Rahmen der weltweiten digitalen Transformation der Geschäftsprozesse von Bureau Veritas auf eine umfassende Zusammenarbeit." Stéphane Guignard, Aras Vice President of Operations in Europe.Die digitale Klassifizierungsstrategie von Bureau Veritas stützt sich auf folgende drei Säulen:- 3D-Klassifizierung: Umstellung von der Klassifizierung mit 2D-Plänen auf eine kollaborative Entwurfsprüfung anhand eines einzigartigen 3D-Modells.- Remote/Augmented Surveys: Einsatz kollaborativer Tools, die es Experten ermöglichen, Besichtigungen durchzuführen, während sie nicht an Bord sind. Dazu gehört der Einsatz von Ferninspektionstechniken wie Drohnen, um das Risiko für das Personal an Bord zu verringern und die Sicherheit der Klassifizierungsarbeiten zu verbessern, sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung des Vermessungsingenieurs während der Inspektion.- Vorausschauende und optimierende Verfahren: Nutzung von Daten und Verbindungen zu Kundensystemen und -ausrüstungen, wie z. B. Instandhaltung mit geplanter Maschinenwartung (Planned Maintenance System) oder zustandsorientierter Überwachung (Condition Based Monitoring).Diese drei Säulen werden durch die Weiterentwicklung der Tools von Bureau Veritas zu einer kollaborativen, datenzentrierten Plattform unterstützt, die mit den Kunden verbunden ist. Die neue Plattform wird auch zur Förderung zusätzlicher Dienstleistungen wie beispielsweise die Verbesserung der Energieeffizienz genutzt werden.Da der kollaborativ aufgesetzte digitale Zwilling auch den Kunden von Bureau Veritas zugänglich sein wird, werden mithilfe von Aras das Kundenerlebnis, der Service sowie der Mehrwert für den Kunden verbessert. Bureau Veritas wird auch in Zukunft seiner Mission treu bleiben, eine bessere maritime Welt zu gestalten, indem das Unternehmen dafür sorgt, dass Schiffe während ihrer gesamten Betriebsdauer sicher, gesetzeskonform und umweltfreundlich sind.Über Bureau VeritasBureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Inspektionen, Zertifizierungsdienstleistungen und Labortests. Die 1828 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt rund 80.000 Mitarbeiter in weltweit fast 1.600 Büros und Laboren. Bureau Veritas unterstützt seine 400.000 Kunden bei der Verbesserung ihrer Leistung, indem es Dienstleistungen und innovative Lösungen anbietet, um sicherzustellen, dass ihre Anlagen, Produkte, Infrastruktur und Prozesse den Standards und Vorschriften in Bezug auf Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung entsprechen.Bureau Veritas ist an der Euronext Paris notiert und gehört zu den Indizes CAC 40 ESG, CAC Next 20 und SBF 120.Segment A, ISIN-Code FR 0006174348, Börsenkürzel: BVI.Weitere Informationen finden Sie unter www.bureauveritas.com, und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/bureauveritas) (@bureauveritas) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-group/).Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/arasplm) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation/).