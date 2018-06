Burda gewinnt Birgit Schrowange für Personality-Magazin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die TV-Moderatorin Birgit Schrowange arbeitet künftig für das im Burda-Verlag erscheinende Magazin "Lust auf mehr".



Von der August-Ausgabe an gebe Schrowange dem Magazin auch ihren Namen, teilte die Verlagsgruppe BurdaLife am Dienstag in München mit. Unter dem Titel "Birgit Schrowange - Lust auf mehr" werde die seit Herbst 2016 erscheinende Zeitschrift, die nach Verlagsangaben eine Auflage von durchschnittlich 100 000 verkaufte Exemplare hat, zu einem Personality-Magazin für Frauen ab 50 weiterentwickelt. Neben Chefredakteurin Maria Sandoval soll die 60 Jahre alte RTL-Moderatorin die Zeitschrift auch journalistisch mitgestalten. Schrowange werde an Redaktionskonferenzen teilnehmen und mit Fotoproduktionen sowie Interviews ihre Persönlichkeit in die Zeitschrift einbringen./ukm/DP/fba