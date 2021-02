Burda baut 'Gault&Millau'-Portfolio mit Zeitschrift aus

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Hubert Burda Media erweitert in Deutschland sein Portfolio zur Gourmetführer-Marke "Gault&Millau".



Am 25. März erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift "Gault&Millau", wie das Unternehmen mit Sitz in München und Offenburg am Donnerstag mitteilte. Das Magazin soll rund 200 Seiten umfassen und viermal im Jahr erscheinen. Der "Gault&Millau" gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.

Burda publiziert damit in Deutschland künftig drei Produkte rund um die Marke "Gault&Millau": Neben dem jährlichen Restaurantführer kommen seit Herbst 2020 nach und nach regionale Weinführer - angefangen mit der Region Baden-Württemberg - hinzu und nun das Magazin. Burda hat seit 2020 die Lizenzen für die Marke in Deutschland. Der internationale Restaurant- und Weinguide wurde 1969 in Frankreich gegründet./rin/DP/men