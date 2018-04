Burda-Manager: Datensammlungen im Netz sollten befristet werden

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Hubert-Burda-Media-Chef Paul-Bernhard Kallen schlägt vor, Internet-Portale zum regelmäßigen Löschen ihrer Datensammlungen zu verpflichten.



Facebook lese 30 Prozent des deutschen Netzes mit, sammele hinter den persönlichen Profilen Unmengen von Daten und speichere alles "für die Ewigkeit", kritisierte Kallen am Donnerstag in München.