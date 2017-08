Hamburg (ots) - Neue und etablierte Titel haben weiterhin guteChancen auf dem Zeitschriftenmarkt. Davon ist Kay Labinsky,Geschäftsführer des Burda-Geschäftsbereichs BurdaLife in Offenburg,überzeugt. So hat BurdaLife nach Aussage Labinskys, in dessenVerantwortung die Frauen- und Unterhaltungszeitschriften von HubertBurda Media liegen, darunter Freizeit Revue, Ma Vie und Lust aufmehr, den Vertriebsumsatz seiner Titel im ersten Halbjahr 2017 leichtsteigern können.Zugleich mahnt Labinsky Reformen des Pressevertriebssystsems an,wie er im Gespräch mit dem Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieberläutert. So plädiert er dafür, Sonderregelungen desSortimentsmanagements, das seit Frühjahr 2014 im PressevertriebAnwendung findet, zu überdenken. "Diskussionswürdig ist auch diemaximale Angebotsdauer von Zeitschriften im Handel", so Labinskygegenüber DNV. Ziel müsse es sein, im Vertrieb zu einer konsequentenKostenverursachungs- und Wertschöpfungsgerechtigkeit zu gelangen.Diese Themen bilden neben anderen Gegenstand der Verhandlungenüber die neue Konditionenregelung, die derzeit zwischen demBundesverband Presse-Grosso und den Verlagen laufen. Die neuenVereinbarungen werden die aktuelle Konditionenregelung ablösen, dienoch bis Ende Februar 2018 gilt.Der komplette Beitrag findet sich in der aktuellenDNV-Printausgabe 16/2017:http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79Über DNV - Der Neue VertriebDie Fachzeitschrift DNV aus dem Presse Fachverlag, Hamburg, istdas Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. Es informiertEntscheider in Verlagen und Handel über Produkte, Trends,Technologien und Logistik.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebStefan GolunskiTelefon: +49 40 609 009 84stefan.golunski@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuell