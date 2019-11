Burckhardt Compression: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Für die Aktie Burckhardt Compression stehen per 21.11.2019, 18:59 Uhr 255.5 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Burckhardt Compression zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Burckhardt Compression derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Burckhardt Compression-Aktie ein Durchschnitt von 260,85 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 258,5 CHF (-0,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 244,89 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,56 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Burckhardt Compression ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Burckhardt Compression erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Burckhardt Compression. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Burckhardt Compression daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Burckhardt Compression von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Burckhardt Compression gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 25,43 insgesamt 10 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 28,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".