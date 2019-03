Burckhardt Compression: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Für die Aktie Burckhardt Compression stehen per 10.03.2019, 18:50 Uhr 272,31 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Burckhardt Compression zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Burckhardt Compression einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Burckhardt Compression jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Burckhardt Compression gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 43,57 insgesamt 44 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 30,18 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Burckhardt Compression hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,17 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,99%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,18 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Burckhardt Compression im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Burckhardt Compression. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".