Burckhardt Compression Aktie: Zusammenfassung der Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Whirlpool":

Bei Burckhardt Compression ließ sich die operative Lage zuletzt so zusammenfassen: Umsatz rauf – Auftragseingänge runter! Der laut eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich von sogenannten Kolbenkompressorsystemen hat sich in einer Nische etabliert, in der Kompressorsysteme für Kunden in Bereichen wie „Öl- und Gasproduktion, Gastransport und -lagerung, Raffinerie, Chemie und Petrochemie“ angeboten werden. Zum Produktangebot des Unternehmens aus der Schweiz gehören diverse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung