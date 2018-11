Burckhardt Compression Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

BC steigerte im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 6,6% auf 594,6 Mio SFr. Dazu trugen die Services (+10,3%) wie auch die Systems Division (+4,7%) bei. Der Bruttogewinn von 125 Mio SFr unterschritt den Vorjahreswert um 4,2%. Dementsprechend sank die Bruttomarge von 23,4 auf 21%. Das lag zum einen an Einmalkosten im LNGM-Geschäft sowie an den insbesondere in China stark gestiegenen Materialeinkaufspreisen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.