Burberry: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Burberry, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 09:35 Uhr) mit 2220,67 GBP im Plus (+0.62 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Burberry liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 8 Hold und 5 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1848,71 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2207 GBP) könnte die Aktie damit um -16,23 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Burberry-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Burberry-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Burberry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um 2,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,8 Prozent im Branchenvergleich für Burberry bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent im letzten Jahr. Burberry lag 21,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.