Burberry Group plc Aktie: Da kann man nur noch staunen

Burberry konnte im 1. Halbjahr weitere Fortschritte in seinem Transformationsprozess ausweisen. Die Kollektionen des neuen Chefdesigners Tisci wurden von den Kunden positiv angenommen und verzeichneten zweistellige Umsatzzuwächse. Die Überarbeitung des Sortiments kommt gut voran. Rund 70% der Produkte in den Einzelhandelsfilialen entspringen den neuen Kollektionen. Die Markenwahrnehmung, die insbesondere auf den digitalen Social-Media-Kanälen forciert wurde, gewinnt an Reichweite.

Um die jüngere Kundschaft



