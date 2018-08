Buntes Jahrzehnt: WDR widmet den 80ern einen Schwerpunkt

Köln (ots) -Neon-Leggings, Zauberwürfel und Neue Deutsche Welle von Aachen bisBielefeld. Die 80er waren ein buntes Jahrzehnt, dasNordrhein-Westfalen geprägt und bewegt hat. Hier Disco-Fieber,schrille Mode und schräge Frisuren, dort leidenschaftliche Proteste,politische Umbrüche und Skandale. Der WDR widmet diesem stürmischenJahrzehnt von August bis Oktober im Fernsehen, Radio und Online einenSchwerpunkt - mit Dokumentationen, Talkrunden, Sendungen rund umsKochen, einer YouTube-Serie sowie Beiträgen in den Lokalzeiten, inder Aktuellen Stunde und Online bei WDR.de.Zehnteilige Reihe im WDR FernsehenDie zehnteilige Reihe "Unser Land in den 80ern" bietet ab dem 10.August 2018 immer freitags von 20.15 bis 21.00 Uhr im WDR Fernseheneinen exklusiven Blick auf die Ereignisse des Landes. Menschen, fürdie dieses Jahr zu einem Meilenstein in ihrem Leben wurde, erzählenbewegende Geschichten. Der WDR hat zehn prominente Persönlichkeitenaus NRW als Paten und Sprecher der Filme gewonnen. Jede und jeder vonihnen erzählt die Geschichte eines Jahres, zu dem er oder sie einebesondere Beziehung hat. Damit wird die Reihe "Unser Land in den80ern" auch zu einer ganz persönlichen und unterhaltsamen Zeitreisezurück in ein turbulentes Jahrzehnt. Mit dabei sind u.a. AnnetteFrier, Ann-Kathrin Kramer, Dietmar Bär, Frank Goosen, MarieleMillowitsch und Jörg Hartmann.(10. August - 12. Oktober, freitags, 20.15 Uhr WDR Fernsehen)YouTube-Zwillinge Dennis und BenniOb Musiklegenden, Fashion-Trends oder historische Ereignisse: In derzehnteiligen Serie "Das waren die 80er" lassen die YouTube-ZwillingeDennis und Benni Wolter eines der beliebtesten Jahrzehnte mit spitzemHumor und genauen Beobachtungen der prägendsten Ereignisse Revuepassieren. Die einzelnen Folgen sind ab sofort immer montags auf demWDR YouTube-Kanal zu sehen. Hier geht´s zu Folge1:https://www.youtube.com/watch?v=QgUizJVF0XYTalk mit Daniel AßmannIm Anschluss an zwei Folgen der Reihe "Unser Land in den 80ern" wirdModerator Daniel Aßmann das bunte Gefühl der 80er im Gespräch mitprominenten Zeitzeugen wie Wolfgang Niedecken, Birgit Schrowange oderMarijke Amado weiter erforschen.(10. August und 5. Oktober, 21.00 Uhr WDR Fernsehen)Die 80er im aktuellen ProgrammDie Lokalzeiten bilden das Lebensgefühl der Zeit in den RegionenNordrhein-Westfalens ab. Von schrillen Trends in der ModestadtDüsseldorf bis hin zum Höhepunkt der Neuen Deutschen Welle imRuhrgebiet. Die Aktuelle Stunde blickt unter anderem auf den Beginnihrer Erfolgsstory in den 1980er-Jahren und lässt Moderatoren derersten Jahre zu Wort kommen. Auch der WDR Hörfunk wird sich mit den80ern beschäftigen.So schmeckte das bunte JahrzehntBihunsuppe aus der Dose, Tiefgefrorenes oder selbst geschrotetesMüsli: Kaum ein Jahrzehnt war kulinarisch gesehen so gegensätzlichwie die 1980er Jahre. Was genau damals auf den Tellern landete,welche Innovationen, Kochsünden und Küchenklassiker das Jahrzehnthervorbrachte, zeigt Vorkoster Björn Freitag gemeinsam mit JohannLafer und Ernährungsexpertin Anja Tanas.(17. August, 21.00 Uhr, WDR Fernsehen)Auch das Team von "Hier und heute" widmet sich den kulinarischenHighlights des Jahrzehnts. Von Eintöpfen bis Windbeuteln zaubern dieExperten Gerichte im Studio, mit denen man auch heute noch punktenkann.(10. August, 16.15 Uhr, "Backen wie in den 80ern, 15. August, 16.15Uhr, "Kochen wie in den 80ern", WDR Fernsehen)Jugend in den 80ern: Die Generation WalkmanDie WDR-Sendung "Generation Walkman - unsere Jugend in den 80ern"taucht ein in den Kosmos der jungen Erwachsenen in den 80ern - mitE.T., Friedensbewegung, Boris Becker, der Maueröffnung und demunentbehrlichen Walkman. Frank Goosen, Sissi Perlinger, PatriciaKelly, Steve Blame, Arnd Zeigler u.a. erzählen von ihren Erfahrungenund schwelgen in Erinnerungen an ihre aufregende Jugend.(11. August, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen)Comedy-Spielshow mit Guido CantzModerator Guido Cantz und zwei prominent besetzte Rateteams begebensich in "Für immer Kult" in spannenden Quizrunden, verrücktenAktionsspielen und mit persönlichen Anekdoten auf einenostalgisch-witzige Zeitreise in die 70er, 80er, und 90er Jahre. Insechs Folgen kämpfen die Team-Captains Sabine Heinrich und IngolfLück mit wechselnder Promi-Unterstützung um den Sieg. Mit dabei sindu.a. Henning Krautmacher, Isabel Varell, Lisa Feller, BastianBielendorfer, Marco Schreyl, Caroline Frier, Hugo Egon Balder,Joachim Llambi, Frank Buchholz(Sechs Folgen ab dem 24. August, freitags, 21.00 Uhr, WDR Fernsehen)Fotos zum Schwerpunkt finden Sie unter www.ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon: 0221 220 7125Email: kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell