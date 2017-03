Bunte zeichnet die besten Nachwuchstalente des deutschen Films aus: die Nominierten für den New Faces Award Film 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Am 27. April zeichnet Deutschlands größtes People-Magazin Buntedie Nachwuchsstars der deutschen Filmbranche mit dem New Faces AwardFilm aus. Die Preisverleihung findet im "Haus Ungarn" in Berlinstatt. Zum 18. Mal ehrt Bunte Talente aus Schauspiel und Regie undvergibt den Roten Panther in den Kategorien "BesteNachwuchsschauspielerin", "Bester Nachwuchsschauspieler" und "BesterDebütfilm". Die Moderation des Abends übernimmt Jochen Schropp.In der Kategorie "Beste Nachwuchsschauspielerin" sind in diesemJahr nominiert: Svenja Jung für ihre Leistungen in "Fucking Berlin","Ostfriesenkiller" und "Die Mitte der Welt", Ella Rumpf für ihreHauptrolle in "Tiger Girl" sowie Lena Urzendowsky für ihre Rolle imThriller "Das weiße Kaninchen".Auf den New Faces Award Film als "Bester Nachwuchsschauspieler"dürfen hoffen: Moritz Jahn für seine Hauptrolle in "Offline - DasLeben ist kein Bonuslevel", Noah Saavedra für die Darstellung desKünstlers in "Egon Schiele - Tod und Mädchen" sowie Nama Traore fürseine Rolle im Film "Der Andere - Eine Familiengeschichte", der aufder wahren Lebensgeschichte des Flüchtlings beruht.Für den New Faces Award als "Bester Debütfilm" sind nominiert: dasDrama "24 Wochen" von Anne Zohra Berrached, das von einerSpätabtreibung handelt, die Romanverfilmung "Die Mitte der Welt" vonJakob Moritz Erwa über eine schwule Jugendliebe und die Komödie "DerHund begraben" von Sebastian Stern, in der ein zugelaufener Hund mehrAufmerksamkeit erfährt als ein Familienvater.Die Jury besteht in diesem Jahr aus den Schauspielern undBambi-Preisträgern 2016 Anna Maria Mühe und Oliver Masucci, RegisseurSimon Verhoeven, Jakob Claussen (Claussen+Putz Filmproduktion GmbH),Lena Schömann (Constantin Film Produktion GmbH), Oliver Fock,Mitglied des Präsidiums der SPIO und Geschäftsführer der CineStarGruppe, Georg Seitz, Ressortleiter Film bei Bunte und Robert Pölzer,Chefredakteur von Bunte.Hauptpartner des Bunte New Faces Award Film 2017 sind: Avon,Moroccanoil, Neubau Eyewear und Opel.Pressekontakt:Regine von KamekeHubert Burda MediaCorporate CommunicationsArabellastraße 2381925 MünchenTel.: +49 89 9250-2782E-Mail: regine.vonkameke@burda.comOriginal-Content von: Bunte, übermittelt durch news aktuell