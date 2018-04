Bunte zeichnet die besten Nachwuchstalente des deutschen Films mit dem New Faces Award aus

München (ots) - Am 26. April zeichnet Deutschlands größtesPeople-Magazin Bunte die Nachwuchsstars der deutschen Filmbranche mitdem New Faces Award Film 2018 aus. Die Preisverleihung findet im"Spindler & Klatt" in Berlin statt. Zum 19. Mal ehrt Bunte Talenteaus Schauspiel und Regie und vergibt den Roten Panther in denKategorien "Beste Nachwuchsschauspielerin", "BesterNachwuchsschauspieler" und "Bester Debütfilm". Darüber hinaus wird indiesem Jahr wieder ein "Sonderpreis der Jury" verliehen. DieModeration des Abends übernimmt Amiaz Habtu, bekannt aus VOXProminent.In der Kategorie "Beste Nachwuchsschauspielerin" sind nominiert:Lisa Vicari für ihre Hauptrolle im Thriller "Luna", Tijan Marei fürihre Leistungen in "Ellas Baby" sowie Johanna Ingelfinger für ihreRolle in der Krimiserie "Das Verschwinden".Auf den New Faces Award Film als "Bester Nachwuchsschauspieler"dürfen hoffen: Emilio Sakraya für seine Rolle in "Rock my Heart",Jonathan Berlin für die Darstellung des Künstlers in dem Drama "DieFreibadclique" sowie Samy Abdel Fattah für seine Rolle im Film "Ichgehöre ihm".Für den New Faces Award als "Bester Debütfilm" sind nominiert: dieKomödie "Einmal bitte alles" von Helena Hufnagel, die humorvoll dieSorgen und Hoffnungen junger Menschen behandelt, das Spielfilmdebütund Drama "Back for good" von Mia Spengler, das die Geschichte einesgescheiterten Reality-TV-Sternchens und ihrer chaotischen Familieerzählt, und der Psychothriller "Freddy/Eddy" von Tini Tüllmann überdie gespaltene Persönlichkeit eines gescheiterten Malers.Der "Sonderpreis der Jury" geht in diesem Jahr an dieherausragende Romanverfilmung "Das schweigende Klassenzimmer". DasDrama basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einerostdeutschen Abiturklasse, die anlässlich des UngarischenVolksaufstands 1956 eine Schweigeminute mit ungeahnten Folgeneinlegt. Den Preis nehmen entgegen: Jonas Dassler, Tom Gramenz,Anna-Lena Klenke, Leonard Scheicher und Isaiah Michalski.In der Jury sind in diesem Jahr unter anderem die Schauspielerinund Bambi-Preisträgerin Alicia von Rittberg, Filmproduzent QuirinBerg (Wiedemann & Berg), Oliver Fock, Mitglied des Präsidiums derSPIO und Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, Robert Pölzer,Chefredakteur von Bunte, und Georg Seitz, Ressortleiter Film beiBunte.Der Bunte New Faces Award Film wird von Volkswagen als PresentingPartner unterstützt. Volkswagen stellt unter anderem einen exklusivenShuttle-Service mit verschiedenen Modellen wie Tiguan Allspace undArteon.Weitere Partner sind: Klosterfrau, La Martina, Mionetto Prosecco,Moroccanoil und Neubau Eyewear.Pressekontakt:Regine von KamekeHubert Burda MediaCorporate CommunicationsArabellastraße 2381925 MünchenTel.: +49 89 9250-2782E-Mail: regine.vonkameke@burda.comOriginal-Content von: Bunte, übermittelt durch news aktuell