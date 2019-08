Bunte Blumen treffen auf bayerische Lebensfreude / Wiesn-Feeling mit Alstromerie, Chrysantheme und Beerenzweigen (FOTO)

Essen (ots) -Am 21. September heißt es in München wieder: "O'zapft is"! Diebayerische Landeshauptstadt steht dann für zwei Wochen ganz imZeichen des Oktoberfests und Millionen Besucher aus aller Weltströmen auf die "Wiesn". Aber nicht nur Bier und Brezen bestimmen diebayerische Tradition, auch Blumen sind essenziell für das richtigeOktoberfest-Feeling. Ob zu aufwändigen Kränzen geflochten, geschicktan der Tracht angebracht oder als märchenhafter Strauß in rustikalenVasen präsentiert - mit der richtigen Zusammenstellung von Farben undSorten gelingt der angesagte Oktoberfeststyle ganz kinderleicht.Alpen Chic: Liebevoll zusammengestellte Sträuße treffen auf urigesInterieurHier darf alles verwendet werden, was an die Pracht der heimischenWälder und Wiesen erinnert. Ein besonderer Blickfang ist dieKombination aus zurückhaltenden süddeutschen Deko-Elementen undknalligen, locker gebundenen Sträußen. Eine Blume, die Wärme, Glückund Farbe in die von den Bayern liebevoll "fünfte Jahreszeit"genannte Saison bringt, ist die Chrysantheme. Ihre breite Farbpalettereicht von Goldgelb über Weiß bis hin zu Rosa und verlängert denSommer bis in den Herbst. Auch in Punkto Blütenform kann keine andereBlume mit der farbenprächtigen Korbblütlerin mithalten. Von großenPompon-Köpfen bis hin zu langen spinnenartigen Blütenblättern ist fürjeden Geschmack die richtige Chrysantheme dabei. Ob bunte Vasen odermassiv gestaltetes Steinzeug - die Chrysantheme macht sich immer gutin den eigenen vier Wänden und zaubert verspielte Leichtigkeit in dasrustikale Chalet. Wer sich mit einer Extraportion süddeutscherHeimatverbundenheit auf das größte Volksfest der Welt einstimmenwill, setzt auf ein Arrangement von weißen Chrysanthemen inhimmelblauen Keramikvasen. Diese Kombination erinnert subtil undmodern an die berühmte bayerische Rautenflagge.Neben der Chrysantheme lässt sich auch die auffällige Alstromeriestilvoll in handgefertigten Emaillekrügen platzieren. Die gedrehtenBlätter mit flammendem Innenleben erinnern dabei an die vielen buntenKarusselle, die sich auf dem Oktoberfest wiederfinden, und verdrehenBlumenliebhabern mindestens genauso sehr den Kopf. Die kleineSchwester der Lilie steht zudem für langanhaltende Freundschaft undLiebe, und eignet sich somit als ideales Geschenk für das liebste"Spatzl". Besonders urig werden die Blumensträuße, wenn sie mitheimischen Gräsern und Beerenzweigen kombiniert werden. Skimmie,Hagenbutte und Ilex harmonieren farblich mit hellen Blütenköpfen undbringen eine gewisse Dynamik in den Strauß.Das richtige Drumherum für die Blumendekoration mit bayerischemTouch gelingt, indem rustikale Elemente wie Holz, Rattan, Leder,Stein und Ton mit traditionellen Karo-Mustern - etwa auf Tischläufernoder Zierkissen - vereint werden. Dabei dominieren subtile Naturtönewie Grau, Beige, Braun und Weiß. Aber auch anmutiges Tannengrün odersattes Karminrot findet sich in von Bauernhäusern inspiriertenWohnungen wieder. Unbehandelte Naturmaterialien wirken nicht nurberuhigend auf Körper und Geist, sondern stimmen mit ihrem Flairperfekt auf das Oktoberfest ein.Floraler Kopfschmuck zur festlichen Tracht"Sacradi, bist du a feschs Diandl" wird man sicherlich mehr alsnur einmal hören, wenn man mit einem opulenten Blumenkranz dieTheresienwiese entlang schlendert. Wie auch beim perfektenWiesn-Strauß, kreieren zarte Beerenzweige wie Skimmie und Hagebuttemit ihren rostroten Früchten den perfekten Herbst-Look. Farblich aufdas Dirndl abgestimmt ist die Blumenkrone das Sahnehäubchen deraufwändigen Aufmachung. Der Look wirkt je nach Auswahl der Blumen undFarben entweder verspielt, feminin oder romantisch. Mit ein paarwenigen Handgriffen kreiert jeder das märchenhafte Accessoire schnellund einfach selbst.Das wird für einen DIY-Wiesenkranz benötigt:- eine Blumenschere- grünes Floristenband- Blumendraht und Drahtzange- Seidenband- zum Dirndl passende LieblingsblumenSo einfach geht's:1. Mithilfe des Blumendrahtes wird der Kopfumfang gemessen. DieGesamtlänge wird dabei um ein paar Zentimeter vergrößert.Anschließend werden die Enden zu kleinen Schlaufen geformt.2. Der Blumendraht wird zur Stabilisierung mit Floristenbandumwickelt.3. Anschließend werden nach und nach die von den Stielengetrennten Blumenköpfe um den Draht gelegt. Für mehr Standfestigkeitkann zusätzlicher Draht verwendet werden.4. Nun einfach das Satinband durch die Schlaufen am Hinterkopfgeben und den Kranz zusammenknoten. Et voilà - das perfekteHaaraccessoire für die Wiesn ist fertig.Besonders festlich wirkt der Blumenkranz in Kombination mitFlechtfrisuren oder großen Wellen im Haar. Eine gute Blumenwahlstellen üppige Hortensien, Rosen, Chrysanthemen oder einzelneWiesenblumen- und kräuter dar. Und für alle, die es gerne etwasdezenter mögen: Auch ein filigranes Sträußchen im Mieder nach Vorbildder sogenannten Miesbacher Tracht bringt zusätzliche Farbe ins Spielund lässt sich ganz einfach selbst herstellen.Weitere Informationen und Inspirationen finden Sie unterwww.Tollwasblumenmachen.de und aufhttp://www.facebook.com/wasblumenmachen.