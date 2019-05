Bunt und lecker: Grillgenuss mit Gemüse und Obst / Vegetarische und vegane Lebensmittel eignen sich gut zum Grillen / Auf Biohöfen erfährt man mehr über die Herkunft vieler Grillzutaten (FOTO)

Bonn (ots) -Die Deutschen grillen gerne. Dabei können auch vegetarische undvegane Lebensmittel als leckere Abwechslung über der glühenden Kohleliegen. Sie lassen sich gut auf dem Grill zubereiten und bringenaromatische Vielfalt und Farbe auf die Teller. Vegetarisch grillenlassen sich mehr als Kartoffeln, Maiskolben und Veggie-Würstchen. DieVielfalt an grillbarem Gemüse ist beachtlich: von A wie Artischockebis Z wie Zucchini. Zur sommerlichen Grillzeit bieten die Gemüsebeeteeine beeindruckende Auswahl für den gesunden Grillgenuss.Besonders gut eignen sich wasserärmere Gemüsearten, wie Paprikaund Möhren. Stark wasserhaltiges Obst und Gemüse, wie Erdbeeren undTomaten, sollte in Grillkörbe gepackt werden. Eine appetitlicheAlternative zur Alufolie ist das Einpacken in Kohl- oder Maisblätter.Generell empfiehlt es sich, Gemüse eher am Rand des Grillrosts zuplatzieren, um es nicht zu hoher Hitze auszusetzen. Kreativ werdenkönnen Grillfans mit Auberginen und Paprika: aus ihrem püriertenFruchtfleisch lassen sich mit Kräutern und Gewürzen aromatischeGrillsaucen kreieren. Auch Äpfel, Birnen, Pfirsiche und anderes Obstaus dem Garten können die Grillmahlzeit bereichern: als kreativeVorspeisen oder Desserts.Vielerlei grillbares Obst und Gemüse gibt es aus regionaler undökologischer Erzeugung. Vegetarische Bioprodukte werden auch vonProfiköchen geschätzt und bei Grill-Events verwendet. "Aromatisch imGeschmack, vielfältig im Genuss", so lautet das Urteil vonBIOSpitzenkoch Andreas Weihmann, Küchenmeister in der WiesbadenerStaatsdomäne Mechtildshausen. Inspiration bieten die vegetarischenGrillrezepte der BIOSpitzenköche.http://ots.de/B9xWat - https://www.youtube.com/watch?v=QFqDCGG0JcEWer erleben will, wie Anbau, Ernte und Verarbeitung nachBio-Regeln funktionieren, und woher pflanzliches oder auch tierischesGrillgut stammt, der kann einen Biohof in der Region besuchen.Regelmäßige Hofführungen, Feste und lehrreiche Aktivitäten bieten dieMitglieder im bundesweiten Netzwerk DemonstrationsbetriebeÖkologischer Landbau an.HintergrundDas bundesweite Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ÖkologischerLandbau besteht aus 242 Biobetrieben, die vom Bundesministerium fürErnährung und Landwirtschaft ausgewählt wurden. Unter dem Motto "Biolive erleben!" zeigen sie, wie weit gefächert der ökologische Landbauist und wie er funktioniert.Das Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau ist eineMaßnahme des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formennachhaltiger Landwirtschaft - initiiert und finanziert durch dasBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr Infos zu denDemonstrationsbetrieben Ökologischer Landbau und aktuellen Terminen:www.demonstrationsbetriebe.de; www.bio-live-erleben.dePressekontakt:Koordinationsstelle Demonstrationsbetriebec/o m&p: public relations, Bonninfo@demonstrationsbetriebe.de | 0228 410028-3www.demonstrationsbetriebe.deOriginal-Content von: Demobetriebe Ökologischer Landbau, übermittelt durch news aktuell