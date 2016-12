Bunt und laut - gefährlicher Lärm zum Jahreswechsel (FOTO)

Hannover (ots) -Allerorts wird das neue Jahr mit lautem Feuerwerk undSilvesterböllern begrüßt. Alleine 2015 wurden in DeutschlandFeuerwerkskörper im Wert von 133 Millionen Euro gekauft, für 2016werden ähnliche Zahlen erwartet. Welchen Schaden das Feuerwerk fürdas Gehör anrichten kann, wird beim Anblick der schönen Raketenhäufig vergessen. Jedes Jahr erleiden viele Menschen bleibendeHörschäden durch Lärm an Silvester.Ein Silvesterknaller in unmittelbarer Nähe kann bis zu 150 Dezibelerreichen. Auch Feuerwerkskörper, die lediglich laut zischen, werdenbis zu 120 Dezibel laut. Zum Vergleich: Ein Martinshorn aus 10mEntfernung erreicht um die 110 Dezibel. Bei dauerhafter Beschallungkönnen bereits 85 Dezibel gehörschädigend sein. Besonders Elternsollten an Silvester auf ihre Kinder achten, da diese die Entfernungund Lautstärke von Feuerwerkskörpern noch nicht einschätzen können.Aber auch das Gehör von Erwachsenen kann an Silvester dauerhafteSchäden davontragen. Kurze impulshafte Lautstärkespitzen können zuTinnitus oder dauerhaftem Hörverlust führen. Deswegen: Ohren vorKnalltrauma, Hörschäden und Ohrgeräuschen schützen.Damit beim Begrüßen des neuen Jahres keine bösen Überraschungenwarten, empfehlen Experten das Tragen von Gehörschutz und ausreichendAbstand zu den Feuerwerkskörpern oder Silvesterböllern.Abstandsempfehlungen stehen auf jeder handelsüblichen Verpackung derSilvesterknaller. Als richtige Ansprechpartner für Gehörschutz stehendie rund 1.500 Partnerakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hörengerne Rede und Antwort. Die Hörexperten beraten fachkundig zum ThemaLärmschutz und Prävention und wissen genau, welche Art vonGehörschutz für Silvester angebracht ist. Neben Standardgehörschutzbesteht die Möglichkeit, sich diesen individuell anfertigen zulassen. Natürlich decken die Partnerakustiker der FGH auch dasgesamte Leistungsspektrum vom kostenlosen Hörtest über Auswahl,Anpassung und Programmierung geeigneter Hörgeräte bis hin zurmehrjährigen Nachbetreuung ab. Die FGH Partner sind zu erkennen amOhrbogen mit dem Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet manunter www.fgh-info.deVerwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mitQuellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes HörenPressestelleKönigstraße 530175 HannoverTelefon 0511 76333666Fax 0511 76333667Mail presse@fgh-info.dewww.fgh-info.deOriginal-Content von: F?rdergemeinschaft Gutes H?ren (FGH), übermittelt durch news aktuell