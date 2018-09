Bundeswirtschaftsminister plant Gründungsoffensive in Ostdeutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will der Ost-West-Angleichung neuen Schwung verleihen.



"Ich habe mir vorgenommen, dass der Angleichungsprozess Ost wieder Fahrt aufnimmt und dass möglichst viele am Wirtschaftswachstum in Deutschland teilhaben", sagte der CDU-Politiker der "Super Illu" (Donnerstag). In diesem Zusammenhang kündigte er demnach eine Gründungsoffensive für Anfang Oktober an. "Wir brauchen Arbeitsplätze der Zukunft. Dabei denke ich an die Elektromobilität, die Batterieherstellung, die künstliche Intelligenz oder das autonome Fahren." Hier hätten sich in Ostdeutschland bereits leistungsfähige Cluster gebildet, auf denen aufgebaut werden könne./seb/DP/nas