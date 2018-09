Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßt Mittelständler im BMWi (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Berlin (ots) -Über 300 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kamenam 17. September 2018 zu der Veranstaltung "IndustrielleGemeinschaftsforschung - erfolgreicher Transfer durchWissensvernetzung" in das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie (BMWi). Sie folgten der Einladung des Bundesministers fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier, nach Berlin, um sich über dieMittelstandsförderung im Rahmen des BMWi-Programms IndustrielleGemeinschaftsforschung (IGF) zu informieren. Die IGF ermöglichtUnternehmen jeder Branche den Zugang zu aktueller Spitzenforschung.So können auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit und ohneeigene Forschungsabteilung ihr Innovationspotenzial bestmöglichnutzen und am Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaftteilhaben. In Kooperationen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungenund Unternehmen werden anwendungsbezogene Fragestellungen in Form vonIGF-Projekten im Netzwerk der AiF bearbeitet und allen interessiertenUnternehmen zur Verfügung gestellt.IGF stärkt Innovationskraft des MittelstandsBundesminister Altmaier begrüßte die Gäste und betonte dieBedeutung der IGF, die laut Studien ein maßgeblicher Katalysator fürdas Innovationsgeschehen in Deutschland ist. Eine aktuelle Studie desBMWi bezeichnet das Förderprogramm für den Mittelstand zudem als"wichtigen Transmissionsriemen im deutschen Innovationssystem". DieIGF leiste nachweislich einen wesentlichen Beitrag zu der Entstehung,Verbreitung und Beschleunigung von technologischen Trends, so dieStudie."Der Transfer von Ideen in den Markt ist die zentrale Aufgabeunserer Innovationspolitik. Mit dem BMWi-Programm IndustrielleGemeinschaftsforschung (IGF) verfügen wir über ein wirksamesInstrument, dem genau das immer wieder erfolgreich gelingt. Sostärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseresMittelstandes, der entscheidend dazu beiträgt, die Arbeitsplätze unddas Wachstum der Zukunft zu schaffen.", so Altmaier.5 mal 10 Minuten erfolgreiche IGFAußerdem sprachen Professor Sebastian Bauer, Präsident der AiF,Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, und Stefan Schnorr,Abteilungsleiter für Digital- und Innovationspolitik im BMWi, weitereGrußworte und Keynotes. Unter dem Motto "5 mal 10 Minuten Zukunft -neue Handlungsfelder der IGF" gaben am Nachmittag fünf Unternehmerkurze Einblicke in das breite Themenspektrum der IGF-Praxis. Vom"Massiven Leichtbau", über intelligente Windanlagen im Themenfeld"Offshore / Windenergie" und Forschungsprojekte zum Implantatwechselim Bereich der "Medizintechnik", bis hin zu aktuellen Entwicklungenin der IGF in den Fachgebieten "Digitalisierung" und "KünstlicheIntelligenz". Im Rahmen einer Begleitausstellung informierten dieAiF-Forschungsallianzen "Energiewende", "Leichtbau" und"Medizintechnik" über aktuelle Forschungsvorhaben. Derzeit arbeiteninterdisziplinäre Teams aus Unternehmern und Wissenschaftlern ininsgesamt sieben AiF-Forschungsallianzen an Fragestellungen, diegroße Zukunftsthemen adressieren. Weitere Allianzen in den Bereichen"Digitalisierung", "Additive Fertigung" und "Gesunde Ernährung" sindin Planung.Kooperation als Schlüssel zum ErfolgAiF-Präsident Bauer betonte, Kooperationen mit Hochschulen,Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen, wie sie imInnovationsnetzwerk der AiF stattfänden, seien wichtig für kleine undmittlere Unternehmen in Deutschland, da diese selten über eine eigeneForschungsabteilung verfügten. "Durch die gemeinsamenForschungsaktivitäten in Projekten der IGF werden fehlendeForschungskapazitäten kompensiert.", erklärte Bauer. "Innovationenentstehen zu einem wesentlichen Teil im Mittelstand - wenn dieser mitden richtigen Maßnahmen gefördert wird. Die IGF, bewährt underfolgreich, ist ein besonders passendes Format, weil sich dieForschungsprojekte an den Bedürfnissen der Unternehmen orientierenund der Transfer von Anfang an mitgedacht wird."Über die IGFIm Rahmen der themen- und branchenoffenen IGF-Förderung werdenausschließlich solche Forschungsprojekte gefördert, dieanwendungsorientiert, vorwettbewerblich und mittelstandsorientiertsind. Ziel der IGF-Förderung sind Ergebnisse, durch die dieWettbewerbssituation insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen(KMU) nachhaltig verbessert wird. Der Transfer der Ergebnisse von derWissenschaft in die Wirtschaft wird in der IGF von Anfang anmitgedacht. Während das BMWi die öffentlichen Fördergelderbereitstellt, betreut die Arbeitsgemeinschaft industriellerForschungsvereinigungen e.V. (AiF) die administrative Seite der IGF.IGF-Projekte, die im Netzwerk der AiF stattfinden, wurden 2017 mitrund 172 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln gefördert. Im selbenJahr wurden 668 neue IGF-Vorhaben bewilligt. Die Zahl derUnternehmensbeteiligungen an laufenden IGF-Projekten stieg in diesemZeitraum von rund 16.500 auf über 20.500 an. WeiterführendeInformationen zur IGF gibt es hier. Zur Presseinformation des BMWigeht es hier.Über die AiFDie Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen"Otto von Guericke" e.V. ist das Forschungsnetzwerk für den deutschenMittelstand. Sie fördert Forschung, Transfer und Innovation. AlsDachverband von 100 gemeinnützigen Forschungsvereinigungen mit mehrals 50.000 eingebundenen Unternehmen und 1.200 beteiligtenForschungsstellen leistet sie einen wichtigen Beitrag, dieVolkswirtschaft Deutschlands in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltigzu stärken. Die AiF als gemeinnütziger Verein organisiert dieIndustrielle Gemeinschaftsforschung und betreut über die AiF ProjektGmbH und die AiF F∙T∙K GmbH, ihre einhundertprozentigenTochtergesellschaften, weitere Förderprogramme der öffentlichen Hand.Im Jahr 2017 setzte die AiF rund 535 Millionen Euro an öffentlichenFördermitteln ein. Seit ihrer Gründung im Jahr 1954 lenkte sie rund11,5 Milliarden Euro öffentliche Fördermittel in neue Entwicklungenund Innovationen und brachte mehr als 230.000 Forschungsprojekte aufden Weg.