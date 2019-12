Bundeswettbewerb Mathematik startet in neue Runde

Bonn (ots) - Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder, hat die neue Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik eröffnet. Dazuerhielten mehr als 4.000 Schulen in Deutschland, die zum Abitur führen, dieAufgabenblätter für 2020.Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler allerKlassenstufen teilnehmen. Auf sie warten knifflige Aufgaben vonunterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Ziel des Wettbewerbs ist es, Interesse undFreude an der Mathematik zu wecken und zu vertiefen. Mit ansprechenden undanspruchsvollen Aufgaben erproben Jugendliche ihre Fähigkeiten und entwickelndiese weiter.Zum Start der neuen Runde sagte Patrick Bauermann, Leiter des BundeswettbewerbsMathematik: "Mit dem Wettbewerb regen wir Schülerinnen und Schüler an, sich auchaußerhalb des Unterrichts intensiv mit Mathematik zu beschäftigen. Deshalb gehtes bei den Aufgaben auch in erster Linie um logisches Denken und Freude amKnobeln - und weniger um das Lösen von Rechenaufgaben, wie man sie aus derSchule kennt."Die Teilnehmer können die Aufgaben entweder alleine lösen oder sich zu einerGruppe von maximal drei Personen zusammenschließen. Die eingereichten Beiträgedurchlaufen ein Korrekturverfahren, bei dem jede Arbeit dreimal begutachtetwird. Alle Teilnehmer werden im Juni über das Ergebnis informiert und erhaltenLösungsbeispiele zu den Aufgaben. Einsendeschluss für die erste Runde ist der 2.März 2020.Die Preisträger der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde, in derneue Aufgaben gelöst werden müssen. In der dritten Runde werden Anfang 2021 ineinem wissenschaftlichen Fachgespräch die Bundessiegerinnen und Bundessiegerermittelt.Der Bundeswettbewerb Mathematik wurde 1970 auf Initiative des Stifterverbandsins Leben gerufen und feiert nächstes Jahr seinen 50. Geburtstag. Partner desBundeswettbewerbs Mathematik 2020 sind die LEPPER Stiftung und derArbeitgeberverband Gesamtmetall. Die Aufgaben für die aktuelle Runde stehenunter www.bundeswettbewerb-mathematik.de ab sofort zum Download bereit.Über Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. SeineWettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten -unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur siestammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mitumfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung"Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung &Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind dasBundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz.Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias Bunk, Tel. 0228/95915-61E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82114/4459254OTS: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbHOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell