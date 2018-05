Bundesweiter Tag der Organspende am 2. Juni 2018 in Saarbrücken

Frankfurt (ots) -Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt für Organspendeausweis:"Organspender sind Lebensretter"Am 2. Juni, dem Tag der Organspende, dreht sich wieder alles umden kleinen Ausweis, der Großes bewirken kann: Leben retten. In denletzten 55 Jahren konnten allein in Deutschland insgesamt 132.386Organe erfolgreich transplantiert werden und so schwerkrankenPatienten ein neues Leben ermöglichen. "Organspender sindLebensretter", bringt es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf denPunkt. "Ein Ausweis stellt sicher, dass die eigenen Wünsche umgesetztwerden: Klarheit in EC-Karten-Größe", so derBundesgesundheitsminister.Immer mehr Menschen in Deutschland treffen diese selbstbestimmteEntscheidung und haben einen Organspendeausweis ausgefüllt - aber essind längst noch nicht alle. Für die einen ist die Organspendegelebte Solidarität und Nächstenliebe, für andere ist es eher eineBelastung, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Fürdie einen bedeutet sie Tod und Trauer, vielleicht auch Trost, für dieanderen Hoffnung, Liebe und Dankbarkeit. Für die einen ist es eineHerzensaufgabe voller Engagement, für die anderen mitunter einezusätzliche Last im Klinikalltag. "Kaum ein Thema löst so vieleEmotionen aus wie die Organspende", erklärt Dr. med. Axel Rahmel,Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation."Organspende ist ein freiwilliges und selbstloses Geschenk, man kannOrganspenden nicht verordnen. Die Entscheidung dafür oder dagegen isteine sehr persönliche Entscheidung, die jeder zu Lebzeiten gutinformiert und möglichst unbelastet treffen sollte. Das bedeutet aucheine Erleichterung für die Angehörigen, die ansonsten im Ernstfallentscheiden müssen. Jeder von uns kann in die Situation geraten,selbst auf ein neues Organ angewiesen zu sein oder als Organspenderin Frage zu kommen", betont der Mediziner.Seit nunmehr 36 Jahren ist der erste Samstag im Juni vor allemauch ein Tag des Dankes gegenüber allen Organspendern und ihrenAngehörigen. Organempfänger in ganz Deutschland erinnern sich an denTag ihrer Transplantation. Sie danken dem unbekannten Spender für diegeschenkten Lebensjahre, für die Freude und die neue Lebensqualität,die sie dank der Organspende erleben dürfen. Stefan Mroncz,stellvertretender Vorsitzender im Bundesverband Niere e.V., undselbst am 2. Juni auf den Tag genau 15 Jahre nierentransplantiert,wünscht sich mehr Anerkennung für Organspender und deren Familien."Eine offizielle gesellschaftliche Würdigung wäre ein Zeichen derWertschätzung für die Menschen, die selbstlos ihre Organe spenden -einfach, weil sie anderen helfen wollen."Gleichzeitig ist der Tag der Organspende ein Tag der Aufklärungund des Anstoßes für jeden Einzelnen, sich mit der Organspendeauseinanderzusetzen. Für Ärzte und Pflegekräfte ist es eineAufforderung, sich in den Krankenhäusern dafür einzusetzen.Am Tag der Organspende geht es um Aufklärung und es geht darum,Vorurteile zu entkräften und persönliche Schicksale sprechen zulassen. Die Organspende hat viele Gesichter: Wartepatienten,Organempfänger und Angehörige von Organspendern.Die zentrale Veranstaltung zum Tag der Organspende kommt am 2.Juni 2018 nach Saarbrücken und steht unter der Schirmherrschaft desMinisterpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans. Im Sinne desureigenen Mottos der Saarländer "Großes entsteht immer im Kleinen"hat das Saarland im letzten Jahr mit 16,1 Spendern pro eine MillionEinwohner eine der höchsten Spenderraten erreicht. DerBundesdurchschnitt lag bei 9,7. So kann auch eine Kultur derOrganspende nur in kleinen Schritten und in einemgesamtgesellschaftlichen Konsens entstehen. Sie lässt das Darandenkenund die Frage nach einer Organspende am Lebensende zu einerSelbstverständlichkeit werden.Der Tag der Organspende beginnt mit einem ökumenischenDankgottesdienst in der Ludwigskirche. Monika Bachmann, Ministerinfür Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes, undCharlotte Britz, Oberbürgermeisterin der LandeshauptstadtSaarbrücken, eröffnen das Bühnenprogramm mit prominenten Künstlernwie Fools Garden, José Valdes, Claudia Jung und Detlev Schönauer.Gespräche auf der Bühne mit ARD-Moderator Dennis Wilms,aufmerksamkeitsstarke Präsentationen wie die "GeschenktenLebensjahre", begehbare Organmodelle und viele spannende Aktionen inden Themenzelten runden das Informationsangebot ab.Alle Infos zur zentralen Veranstaltung zum Tag der Organspende am2. Juni 2018 in SaarbrückenDer Tag der Organspende will beides: danken und aufklären. MitVorurteilen aufräumen und ganz unmittelbar zeigen, wie viel Glück einkleines Kreuz im Organspendeausweis bewirken kann.Schirmherrschaft: Tobias Hans, Ministerpräsident des SaarlandesMotto: "Richtig. Wichtig. Lebenswichtig."Wo: Tbilisser PlatzWann: 10 bis 18 UhrWas: Ökumenischer Dankgottesdienst in der LudwigskircheBühnenprogramm mit Musik und GesprächenInfo-PavillonsAktionenWer: Bundesverband der Organtransplantierten e.V., BundesverbandNiere e.V., Lebertransplantierte Deutschland e.V., Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung, Deutsche Stiftung Organtransplantation,Deutsche Transplantationsgesellschaft.Infotelefon OrganspendeAlle, die noch Fragen zur Organspende und Transplantation haben,erhalten auch am Samstag, den 2. Juni, von 9 Uhr bis 15 Uhrindividuelle Antworten über das Infotelefon Organspende unter dergebührenfreien Rufnummer 0800/90 40 400.Das Infotelefon Organspende ist ansonsten von Montag bis Freitagzwischen 9 Uhr und 18 Uhr erreichbar. Ein qualifiziertes Teambeantwortet Fragen zur Organspende und Transplantation. Tag der Organspende Saarbrückenc/o Deutsche Stiftung OrgantransplantationBirgit Blome, Bereichsleiterin KommunikationNadine Körner, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am MainTel.: +49 69 677 328 9401, Fax: +49 69 677 328 9409,Mobil: +49 170 5724503E-Mail: birgit.blome@dso.de, presse@dso.de, Internet: www.dso.de