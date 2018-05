Bundesweiter Haltungskompass für Fleisch bei Kaufland / Das Unternehmen sorgt für mehr Transparenz zur Haltung von Tieren durch Verpackungskennzeichnungen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland führt schrittweise den Haltungskompass fürSB-Frischfleisch ein. Auf den Verpackungen von Schweine-, Rind-,Puten- und Hähnchenfrischfleisch wird ein gut sichtbarer Hinweisangebracht, wie die Tiere gehalten wurden. Die Kennzeichnung istangelehnt an den bereits eingeführten Lidl-Haltungskompass, um einegrößtmögliche Transparenz und Einheitlichkeit für den Kunden in Bezugauf Tierwohl zu gewährleisten.Der Haltungskompass hat das Ziel, die Haltungsformen durch ein4-Stufen-System aufzuzeigen und die Verbraucher auf einfache Weise zuinformieren:- Stufe 1 'Stallhaltung': Entspricht den gesetzlichen Bestimmungen- Stufe 2 'Stallhaltung Plus': Gewährt Tieren mehr Platz als Stufe1 sowie Beschäftigungsmaterial; das gekennzeichnete Fleischstammt nachweislich aus Betrieben, die diese Zusatzkriterienerfüllen- Stufe 3 'Außenklima': Gewährt Tieren zusätzlich mehr Platz alsStufe 2, Tiere werden gentechnikfrei gefüttert und haben Zugangzu Außenklimabereichen- Stufe 4 'Bio': Entspricht den gesetzlichen Bestimmungen fürBio-Fleisch nach EU-Öko-VerordnungDie Verwendung des Haltungskompasses hat keinen Einfluss auf diePreisgestaltung. "Naturgemäß kosten Bio-Artikel in der Stufe 4 mehrals konventionelle Ware. Und schon heute liegen Produkte in der Stufe3 'Außenklima', die beispielsweise bei Geflügel an die Richtlinienvon "Nature & Respect" angelehnt sind, preislich höher als in denStufen 1 und 2", sagt Stefan Rauschen, Einkaufsleiter Frische beiKaufland Deutschland.Schrittweise werden alle Frischfleischprodukte in Selbstbedienunggekennzeichnet. Dies sind aktuell rund 200 Produkte. Ausgenommen sindvorerst marinierte Geflügel-Produkte sowie internationaleSpezialitäten.Kaufland fordert stärkere Verpflichtung zu mehr TierwohlDie Fleischkennzeichnung ist ein weiterer Schritt des Unternehmensfür mehr Tierwohl. Langfristig plant Kaufland, die Stufe 2'Stallhaltung Plus' als Kaufland-Mindeststandard zu etablieren.Rauschen: "Mit der Kennzeichnung allein heben wir denTierwohlstandard nicht an. Wir können aber durch mehr Transparenz dieKunden in die Lage versetzen, durch ihre Nachfrage überHaltungsbedingungen mitzuentscheiden.Weitere Details zu den Haltungskriterien:www.kaufland.de/haltungskompass.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen. Ein wichtigerBestandteil der Unternehmenspolitik ist die Verantwortung für Menschund Umwelt. Das Unternehmen achtet besonders auf die nachhaltigeSortimentsgestaltung. Dazu gehören unter anderem verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und derErhalt des Lebensraums Meer. Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutzreichen vom Einsatz energieeffizienter Technik und derumweltbewussten Planung von Neubauten über klimafreundlicheLogistikprozesse bis hin zur Abfallvermeidung.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnna MünzingRötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTelefon 07132 94-657790presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell