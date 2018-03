Bundesweiter Hallenbad-Preisindex: Hamburg, Berlin und Dresden haben die teuersten Schwimmhallen

Berlin (ots) - Netzsieger vergleicht die Eintrittspreise deutscherHallenbäder- Hamburger Bäderbetriebe haben die teuerste TageskarteDeutschlands- In Essen ist Schwimmen am günstigsten- Bundesweit und lokal äußerst unterschiedliche Tarif- undAngebotsstrukturIn Hamburg ist Schwimmen am teuersten. 6,20 Euro kostet diegünstigste Tageskarte in der Hansestadt. Das hat dasVergleichsportals Netzsieger (www.netzsieger.de) bei einerbundesweiten Untersuchung der Eintrittspreise aller Hallenbäder der20 größten Städte Deutschlands ermittelt. Kaum günstiger ist derSprung ins kühle Nass demnach in Berlin: 5,50 Euro werden in derHauptstadt für eine Tageskarte fällig.Mit 5 Euro für die günstigste Tageskarte ist Dresden zwar diedrittteuerste Stadt des Rankings, allerdings wurde der Preis um sattedrei Euro - im Vergleich zum Vorjahr - reduziert. Die anderenDresdner Bäder sind mit mindestens 8 Euro Eintritt immer noch sehrteuer. Der größte Preisanstieg konnte indes in Essen beobachtetwerden: Hier erhöhten sich die Preise um 50 Cent im Vergleich zurUntersuchung des Vorjahres. Trotz des Preisanstiegs sind die Bäder inEssen mit 3 Euro Eintritt die günstigsten in ganz Deutschland.Sieben Städte erhöhen die EintrittspreiseDie größte Preissteigerung - neben der in Essen - gab es inBremen. 4,70 Euro müssen Badegäste inzwischen zahlen. 2017 waren esnoch 4,30 Euro. In Bielefeld stiegen die Preise für Tageskarten von4,50 Euro auf 4,80 Euro. In Nürnberg und Hamburg erhöhte sich derEintrittspreis um jeweils 20 Cent. Die bayerische LandeshauptstadtMünchen konnte eine Erhöhung um 10 Cent auf 4,50 Euro verbuchen.Die günstigeren Schwimmhallen finden Badegäste hingegen inHannover und Dortmund. Hier gibt es Tageskarten ab 3,50 Euro. Für 50Cent mehr können Leipziger, Duisburger, Bochumer, Bonner, Wuppertalerund Münsteraner schwimmen gehen.Äußerst unterschiedliche Preis- und Angebotsstruktur sogarinnerhalb der StädteIn Hamburg werden zwar die teuersten Tageskarten angeboten,allerdings verlangt eine Schwimmhalle in München ganze 13,40 EuroEintritt für vier Stunden schwimmen. Im Preis inbegriffen ist hieraber auch die Saunalandschaft. In einigen Berliner Bädern werden dieTageskarten mit einem Aufschlag für warmes Wasser oderFreizeitangebot verkauft.Die Eintrittspreise können sich innerhalb einer Stadt verdoppeln.In Nürnberg kostet das Schwimmvergnügen in einem Bad 4,70 Euro, inallen anderen Bädern kostet die Tageskarte hingegen 9,50 Euro. AuchKurzzeit-, Früh- oder Spättarife sind nicht der Standard. Nur in 9von 20 Städten werden derartige Rabatte angeboten.Duisburg und Hannover mit günstigsten FamilienticketsWer mit der ganzen Familie schwimmen möchte, zahlt für einFamilienticket in Duisburg und Hannover nur 8 Euro - niedrigster Wertder Untersuchung. Teurer so ein kleiner Ausflug in Dresden. Ganze 24Euro müssen hier für zwei Erwachsene und ein Kind gezahlt werden.Auch in München (17,70 Euro) und Hamburg (13,40 Euro) sind dieseGruppenkarten recht teuer.Das komplette Ranking sowie weitere Informationen zuEintrittspreisen finden Sie unterhttps://www.netzsieger.de/ratgeber/der-grosse-hallenbad-index-2018Über NetzsiegerNetzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startupaus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zuden führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Dieerfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite modernerProdukte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zuElektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich,prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die besteEntscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten.Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen TestberichteMillionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellenKaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessentendabei frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312Original-Content von: Netzsieger, übermittelt durch news aktuell