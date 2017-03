Berlin (ots) - Vera Zipperer, eine Promovierende der TechnischenUniversität Berlin, und ihre vierköpfige studentische Gruppe rufen absofort zum Fotowettbewerb "Energiewende im Alltag" auf. DieInitiative ist Teil des bundesweiten Förderprojektes Think Lab derinnogy Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Alleinteressierten Hobbyfotografen können ihre Bilder bis 14. Maieinreichen. Dem ersten Platz winken 600 Euro, dem zweiten 400 Euround dem dritten 200 Euro. Die zehn besten Fotoreportagen erhaltenzudem die Chance auf eine deutschlandweite Wanderausstellung, die imSommer 2017 in Berlin eröffnet wird. Mehr Infos zum Wettbewerb unterwww.EnergiewendeImAlltag.deGesucht werden Fotoreportagen, die zeigen wo und wie Menschenschon heute die Energiewende leben. Bilder, die Neugier wecken undanderen Lust auf einen eigenen Beitrag zu diesem, aktuellenWandlungsprozess machen. Interessante Einblicke, die mehrsymbolisieren als Windräder im Morgenlicht, zum Beispiel Technologienfür den Alltag. Das können Aufnahmen zu nachhaltigen Lösungsansätzensein, etwa aus den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität und Arbeit.Impressionen und Geschichten mit persönlich gelebtemEnergiewende-Bezug. Ein innovatives car-sharing Konzept, einBildungsprojekt oder auch einfache Alltagssituationen - alles istmöglich."Die Energiewende fotografisch ansprechend darzustellen unddadurch mehr Menschen für diese große gesellschaftliche Entwicklungzu begeistern, ist unsere Motivation für die Organisation diesesWettbewerbs und der dazugehörigen Ausstellung. Wir sind schon sehrgespannt auf vielseitige Beiträge!" erklärt Vera Zipperer."Wir freuen uns darüber, mit dem Think Lab Projekte fördern zukönnen, die die Energiewende in die Bevölkerung tragen. Mit ihrerEigeninitiative regen die Think Lab Teilnehmer auf anschauliche,erlebbare Weise zur Auseinandersetzung mit Energiefragen an"erläutert Kirsten Dieterich, Projektleiterin bei der innogy Stiftung.Im Think Lab geben Studierende aller Fachrichtungen derEnergiewende mit ihrem vielfältigen Projektengagementgesellschaftliche Schubkraft. Dieses Jahr erhielten siebenInitiativen dafür eine Unterstützung in Höhe von je 5.000 Euro. Einedavon ist der Fotowettbewerb.Jährlich können sich Studentinnen und Studenten aus dem gesamtenBundesgebiet, aktuell wieder bis 15. April 2017, für eine Teilnahmeim Think Lab bewerben.Bildmaterial unter http://bit.ly/Fotowettbewerb_EnergiewendeImAlltagMehr unter http://bit.ly/ThinkLab.Pressekontakt:Susanne Biringer, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178Berlin, Tel.: 030 278906-15, E-Mail: presse@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell