Bundesweiter Fortbildungs-Monitor - Bremer buchen die meisten Weiterbildungen

Berlin (ots) - Die WBS Gruppe analysiert den Weiterbildungsmarktin Deutschland- Kaufmännische Fortbildungen sind bundesweit am beliebtesten- In Bremen werden die meisten Fortbildungen gebuchtBremer buchen die meisten Fortbildungen. Mit 68Fortbildungs-Teilnehmer pro 100.000 Einwohnern ist der Stadtstaat dasBundesland mit der höchsten Quote an beruflichen Fort- undWeiterbildungs-Teilnehmern. Das ergab eine Analyse des größtenprivaten Bildungsträgers Deutschlands, der WBS Gruppe(www.wbs-gruppe.de). Für die Untersuchung wertete die WBS GruppeFortbildungskurse mit insgesamt mehr als 18.000 Teilnehmern in 23verschiedene Branchen des Jahres 2017 aus und ermittelte diebeliebtesten beruflichen Weiterbildungen der Bundesrepublik.Auf Bremen folgt Mecklenburg-Vorpommern mit 58Fortbildungs-Teilnehmern pro 100.000 Einwohnern. Auch die Sachsenscheinen großen Wert auf Zusatzqualifikationen zu legen: 50 von100.000 Einwohnern buchten 2017 eine Weiterbildung.In Niedersachsen scheint der Bedarf an beruflichen Weiterbildungenhingegen geringer zu sein. Mit nur 10 Teilnehmern pro 100.000Einwohnern wurden in dem zweitgrößten Bundesland die wenigsten Kursegebucht.Kaufmännische Weiterbildungen und Human Resources bundesweit ambeliebtestenDie beliebtesten Weiterbildungen des letzten Jahres warenkaufmännische Kurse. Insgesamt wurde der Bereich "Kaufmännisches,Wirtschaft und Verwaltung" bundesweit von 3.538 Teilnehmern gebucht,wobei in Mecklenburg-Vorpommern anteilig mit 15 von 100.000Einwohnern die meisten eine Weiterbildung in diesem Bereichabsolvierten.Personal und Management (Human Resources) war mit 1.552Teilnehmern bundesweit der zweitbeliebteste Themenbereich. Insgesamtscheinen die Bremer besonders am Personalwesen interessiert zu sein:67 von 100.000 Einwohnern Bremens nahmen an einer Weiterbildung imBereich HR teil.Die drittbeliebteste Fortbildung der Deutschen liegt imThemenbereich der Automatisierungstechnik. Alles in allem bildetensich im letzten Jahr 1.170 Einwohner in diesem Bereich weiter. Amhäufigsten buchten Bremer (6 von 100.000 Einwohnern) dieWeiterbildung, die ein Maschinenbau und Elektrotechnik übergreifendesTeilgebiet der Ingenieurswissenschaften ist.Die durchschnittliche Dauer einer Weiterbildung beträgt 182 TageIm bundesweiten Durchschnitt dauerte eine Weiterbildung etwa einhalbes Jahr. Die längsten Kurse buchten dabei die Sachsen-Anhaltiner.Sie benötigen für ihre Kurse im Durchschnitt 251 Tage. Auch dieBrandenburger drückten deutlich länger die Schulbank. Indurchschnittlich 226 Tagen absolvieren Sie einen Kurs. InMecklenburg-Vorpommern werden nicht nur die meisten Fortbildungengebucht, sondern auch die drittlängsten: 217 Tage arbeiteten dieTeilnehmer hier im Durchschnitt an den Zusatzqualifikationen.Am schnellsten erreichten Einwohner aus Rheinland-Pfalz ihrBildungsziel. Nur 116 Tage dauerte hier eine Weiterbildung. Darauffolgten Baden-Württemberg mit 133 Tagen und das Saarland mit 143Tagen.Die komplette Untersuchung mit detaillierten Angaben zu jedemBundesland finden Sie hierhttps://www.wbstraining.de/fortbildungs-check/Über WBS-GruppeDie WBS Gruppe (www.wbs-gruppe.de) ist einer der größten privatenBildungsanbieter in Deutschland. Mit über 200 Standorten, einerPraxiserfahrung von mehr als 35 Jahren und einem vielfältigenAngebotsspektrum spricht die WBS Gruppe Menschen in verschiedenstenLebenssituationen an. Die hochwertige, moderne und persönlicheVermittlung von Wissen und Fähigkeiten steht dabei im Fokus. Zur WBSGruppe gehören drei Marken, deren nachhaltige Bildungsangebotejeweils auf spezifische Zielgruppen zugeschnittenen sind: WBSTraining, WBS Akademie, WBS Schulen.Die WBS Gruppe erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 103 Mio.Euro. Ihre Unternehmen beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und haben rund 2.000 Trainer und Lehrkräfte imregelmäßigen Einsatz. WBS ist seit 2016 nach der Gemeinwohlökonomiezertifiziert und handelt somit nach einem ethischenWirtschaftsmodell, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt oberstesZiel ist. Vorstände der WBS sind Heinrich Kronbichler und JoachimGiese.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312Original-Content von: WBS Gruppe, übermittelt durch news aktuell