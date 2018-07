Bundesweiter Bußgeld-Index Wildcampen: Wenn Camping unter den Sternen teuer wird

Berlin (ots) - Schleswig-Holstein verhängt mit 10.000 Euro diehöchsten Strafen für wildes Zelten- Die geringsten Geldstrafen sind mit 150 Euro inNordrhein-Westfalen zu erwarten- Wildcampen im europäischen Ausland größtenteils untersagt undkann bis zu 3.000 Euro kostenWer in der freien Natur sein Lager aufschlagen möchte, dem drohenin Deutschland dafür hohe Strafen von bis zu 10.000 Euro, wieCampanda (www.campanda.de), die weltweit größte Online-Plattform zumMieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern, ermittelt hat. DieRichtwerte für die Bußgeldhöhe variieren von Bundesland zu Bundeslandund weisen auch innerhalb der Bundesländer teils große Preisspannenauf.Ort und Dauer des Aufenthalts sind ausschlaggebendDie Höhe des Bußgeldes setzt sich aus den Faktoren Ort und Dauerzusammen. Dabei wird zwischen Naturschutz-, Landschaftsschutzgebietund dem Campen außerhalb geschützter Flächen unterschieden. Je längerunerlaubt im Freien gezeltet wird, umso teurer wird es. Bei einemAufenthalt über zehn Tagen wird täglich eine weitere Strafzahlungfällig.In Naturschutzgebieten wird es am teuerstenFür Übernachtungen in Naturschutzgebieten werden in fast allendeutschen Bundesländern höhere Strafgebühren als inLandschaftsschutzgebieten verhängt. So hat Niedersachsen einen derhöchsten Bußgeldsätze für unerlaubtes Wildcamping: Bis zu 5.000 Eurokönnen bei schweren Vergehen fällig werden. In den Naturschutz- undLandschaftsschutzgebieten in Mecklenburg-Vorpommern wird es genausoteuer. Auch in Bayern kann dies die Urlaubskasse mit bis zu 2.500Euro belasten.Das höchste Bußgeld unabhängig vom Ort gibt es inSchleswig-HolsteinWer in den nördlichen Bundesländern unter freiem Himmelübernachtet, kann sich teils empfindliche Geldstrafen einhandeln. Sokann wildes Campen in Schleswig-Holstein mit einer Geldstrafe von biszu 10.000 Euro geahndet werden. Dabei ist es egal, ob es sich um eineNaturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet handelt. Ebenso teuer kannes in der Bundeshauptstadt Berlin werden. Im Saarland werdenÜbernachtungen in freier Natur mit bis 5.000 Euro geahndet. In derHansestadt Hamburg sind die Bußgelder bis zu einer Höhe von 2.500Euro etwas niedriger und gelten ebenfalls unabhängig von der Art dergeschützten Fläche.Hier fallen die Strafgebühren am niedrigsten ausWer in Nordrhein-Westfalen außerhalb geschützter Flächen seinLager aufschlägt, muss mit einer vergleichsweise geringen Strafe von150 Euro rechnen. Wird länger als zehn Tage gezeltet, werden pro Tagmaximal 80 Euro fällig. In Thüringen werden hingegen beim Wildcampingaußerhalb geschützter Flächen maximal 200 Euro Strafe berechnet, überden zehnten Tag hinaus kommen allerdings täglich 50 Euro hinzu. InNaturschutzgebieten kann das Bußgeld in Thüringen allerdings schonauf bis zu 100 Euro pro Tag steigen.Wildcamping im europäischen AuslandAußerhalb Deutschlands ist freies Campen ebenfalls größtenteilsverboten und wird mit hohen Geldstrafen geahndet. Wer in Griechenlanddraußen nächtigt, kann mit bis zu 3.000 Euro Strafe rechnen. InFrankreich und Spanien werden dafür bis zu 1.500 Euro fällig.Dänemark, Italien und Österreich landen mit bis zu 500 Euro Bußgeldauf dem dritten Platz. In Zypern droht bei unerlaubtem Feueranzündenim Freien sogar eine Strafgebühr bis zu 600 Euro.Eine Ausnahme bilden Schweden und Norwegen, in denen dassogenannte Jedermannsrecht gilt. Danach ist es unter der Bedingung,respektvoll mit der Natur umzugehen, erlaubt, im Freien sein Lageraufschlagen. In Estland und Lettland ist Zelten in freier Natur,abgesehen von Naturschutzgebieten, ebenfalls gestattet. Die meistenanderen europäischen Länder jedoch untersagen es, ein Lager in freierWildbahn aufzuschlagen. 