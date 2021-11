Bundesweiter Auftakt der Weihnachtsbaum-Saison

Werder bei Potsdam (ots) -Stellvertretend für alle Weihnachtsbaumerzeuger lädt der Werderaner Tannenhof zum Auftakt der Weihnachtsbaum-Verkaufssaison ein. Die Saisoneröffnung findet am 26. November um 10 Uhr in der Lehniner Chaussee 19 in Werder (Havel) statt. Mit dem symbolischen Schlagen des ersten Baums geht das Signal aus, dass jeder Haushalt pünktlich zum 1. Advent seinen traditionellen Naturbaum erhalten und sich mit ihm auf Weihnachten freuen kann.Gemütlich, besinnlich und familienfreundlich geht es am Freitag vor Advent an der Luft und im Grünen auf den Höfen der Weihnachtsbaumerzeuger zu. Der Werderaner Tannenhof ist in diesem Jahr der Hauptveranstaltungsort und freut sich über Gäste, die sich für Bäume aus der Natur und vorweihnachtliche Stimmung begeistern. Neben dem traditionellen "Weihnachtsbaum-Sägen" stehen karitative Aktionen zugunsten des Kinderhospizes Berlin und des SOS-Kinderdorfes Brandenburg auf dem Programm. Auch bekannte Namen von Hertha BSC haben sich angekündigt. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.Eröffnungsreden werden unter anderem vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V. (BWS) und vom Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB) gehalten. Radiomoderatorin Tina Knop führt durch die Veranstaltung.Die bundesweite Saisoneröffnung findet erstmalig in dieser Form statt und wird von sieben weiteren Höfen per Livestream in ganz Deutschland übertragen. Die zentrale und die regionalen Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Vorschriften statt. Organisiert wird die gemeinsame Saisoneröffnung vom VNWB. Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum wurde 2019 gegründet, um zu informieren, dass nachhaltig produzierte Weihnachtsbäume im Einklang mit der Natur stehen.Zur Website des Werderaner Tannenhofs: www.werderaner-tannenhof.comZur Website des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum: www.vnwb.dePressekontakt:Ansprechpartner vor Ort:Dr. Christian MaiTel.: 0160 6973374E-Mail: christian.mai@werderaner-tannenhof.dePresseservice:Mike NowakTel.: 0228 850410-58E-Mail: presseservice@kollaxo.comOriginal-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuell