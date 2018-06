Hamburg (ots) -Es mangelt den Deutschen an "Me-Time". Me-Time ist die Zeit, dieman ausschließlich mit dem füllen kann, was glücklich macht und inder man keine Verpflichtungen hat. Rund 40 Prozent aller Deutschenhaben täglich weniger als 45 Minuten Zeit zur freien Verfügung. Dasist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag derFrauenzeitschrift tina, durchgeführt vom internationalen Markt- undMeinungsforschungsinstitut YouGov unter 2.074 Frauen und Männern ab18 Jahren im Zeitraum 7. bis 9. Mai 2018.Haushalt, Social Media und Warteschlangen sind die größtenZeitfresserDie tina-Umfrage offenbart zudem die größten Zeitfresser:Haushaltsarbeiten wie Bügeln, Putzen und Kochen stehen an ersterStelle. Eine gleichberechtigte Aufteilung zwischen Mann und Frau istnicht in Sicht: Für 58 Prozent der Frauen frisst der Haushalt diemeiste Zeit, dagegen geben lediglich 36 Prozent der Männer dasselbean. An zweiter Stelle der großen Me-Time-Räuber stehen Internet undexplizit Social Media. Beim Surfen im Internet, beim Chatten undPosten auf WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. vergessen etwa einDrittel der Deutschen die Zeit. Bei den Männern ist dieserZeitfresser ein noch größerer (34%) als bei den Frauen (28%) undliegt fast gleichauf mit dem Haushalt (36%). Schlangestehen an derKasse, am Bankschalter oder im Verkehr landet auf Platz 3 der größtenZeitfresser: 30 Prozent der Deutschen verlieren hierbei jede MengeZeit.Männer und Frauen wünschen sich mehr Zeit für Freunde und Familie,Ausflüge und LesenWas würden die Deutschen mit mehr Freizeit anstellen? Über 40Prozent der Befragten gaben an, an einem zusätzlichen Tag in derWoche ihre Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen. JederDritte würde mehr Ausflüge planen oder eigene Hobbys pflegen. EinViertel der Frauen gehen es entspannt an: sie würden die gewonneneFreizeit mit dem Lesen von Büchern und Zeitschriften verbringen.Männer hingegen würden Sex dem Lesen vorziehen: Knapp jeder fünfteMann nennt bei dieser Frage Sex, das ist dreimal so häufig wie beiden Frauen. Diese würden in der gewonnen Freizeit sogar lieberHaushaltsarbeiten erledigen.Regelmäßige Auszeiten sind wichtigtina-Chefredakteurin Sabine Ingwersen betont, warum Me-time sowichtig ist: "In unserer schnelllebigen digitalen Gesellschaft wirdes immer wichtiger, sich regelmäßig und konsequent Auszeiten zunehmen. Diese sollten ganz bewusst mit Dingen gefüllt werden, dieglücklich machen - wie zum Beispiel Lesen. Das steigert das eigeneWohlbefinden und macht uns wieder frisch für den hektischen Alltag.Während die Welt um uns herum sich immer schneller dreht, werden wirmit tina langsamer, dafür intensiver, und sind so der optimaleBegleiter für mehr Me-Time."Hinweis an die Redaktionen:Auszüge sind bei Nennung der Quelle tina zur Veröffentlichungfrei. Weitere Informationen zur Umfrage finden Sie im Artikel dertina-Ausgabe 24/2018, EVT 6. Juni 2018. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an: Katrin Hienzsch, T +49 40 30 19 10 28,katrin.hienzsch@bauermedia.com.Über tinatina ist Qualitätsmarktführer der wöchentlichenFrauenzeitschriften für die Zielgruppe Frauen 40plus. Als Begründerindes Segmentes ist tina das Original im Weekly-Markt und positioniertsich seit 40 Jahren leistungsstark in Auflage (369.974 verk. Expl.,IVW 2018/I) und Reichweite (2,56 Mio., MA 2017/II). Die hochwertigeOptik und journalistische Exzellenz zieht sich durch alleredaktionellen Kernsäulen: Fashion & Beauty, Gesundheit &Wohlbefinden, Kochen & Backen - inszeniert durch aufwendigproduzierte Themenstrecken. Durch ihr einzigartigesZielgruppen-Know-how präsentiert tina jede Woche Themen von höchsterRelevanz und Aktualität. Zur tina Markenwelt gehören tina Woman, tinaGesund & Fit, tina Koch- & Back-Ideen und tina Backen.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um denGlobus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmens-portfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, tina, übermittelt durch news aktuell