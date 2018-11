Köln (ots) - Mit dem PENNY Förderkorb unterstützt PENNY bereitsseit 2015 bundesweit lokale Vereine, die sich in der Kinder- undJugendarbeit engagieren. Mit der heute (5.11.) offiziellvorgestellten Spendeninitiative "Förderpenny" geht der Discountereinen Schritt weiter. Ab sofort können die Kunden in sämtlichen 2.200PENNY-Märkten an der Kasse bequem für einen lokalen Verein spenden.Sobald Kunden beim Bezahlen "stimmt so" sagen, wird der Betrag desKassenbons automatisch auf die nächsten vollen 10 Cent aufgerundet.Die Spende kommt dann dem Verein zugute, der im Rahmen desPENNY-Projekts "Förderkorb" zum lokalen Sieger gekürt wurde. WelcherVerein das ist, darüber können sich die Kunden am Schwarzen Brett desjeweiligen PENNY-Marktes sowie unter foerderpenny.de informieren."Mit dem Förderkorb und dem jetzt neu geschaffenen Förderpennyengagieren wir uns gezielt für die Kinder- und Jugendarbeit in derNachbarschaft unserer Märkte. Die überwältigende Resonanz von über450 Vereinen, die sich in diesem Jahr um den Förderkorb beworbenhaben, zeigt, wie hoch hier der Bedarf ist. Gerade auf lokaler Ebenehaben diese Vereine eine enorme integrative Kraft. Die vielfachehrenamtlichen Unterstützer leisten dabei Großartiges. Mit unserenbeiden Nachbarschaftsprojekten wollen wir Solidarität zeigen undeinen kleinen Beitrag leisten",sagt Stefan Magel, BereichsvorstandHandel Deutschland/COO PENNY.Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg insLeben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole fürihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Im vergangenen Jahr gab es dannjeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin,Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München.2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen desFörderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde dasPENNY-Projekt mit großem Erfolg auf das gesamte Bundesgebietausgedehnt. Mehr als 450 Organisationen mit ihren Projekten zurKinder- und Jugendförderung bewarben sich um die insgesamt 99regionalen Förderpreise in Gesamthöhe von je 7.000 Euro - 3.000 Euro(1. Platz), 2.500 Euro (2. Platz) und 1.500 Euro (3. Platz). Am 7.November verkündet die Jury im Rahmen einer feierlichenAbendveranstaltung in Frankfurt am Main, wer die Gewinner der dreizusätzlichen Bundespreise in Höhe von 10.000 Euro und 6.000 Euro und3.000 Euro sind. In diesem Jahr verteilt PENNY im Rahmen desFörderkorb-Projekts damit insgesamt Fördergelder in Höhe von 250.000Euro.Über PENNY:PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell