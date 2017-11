Freiburg (ots) - Am 18. November 2017 veranstaltet die Caritas inDeutschland zum elften Mal die Solidaritätsaktion "Eine MillionSterne". In bundesweit 80 Orten setzen Caritasverbände, Einrichtungenund Pfarrgemeinden ein leuchtendes Zeichen für eine gerechtere Welt.Tausende Kerzen werden an dem Wochenende öffentliche Plätze im ganzenLand in strahlende Lichtermeere verwandeln.Die Aktion "Eine Million Sterne" greift das Motto der diesjährigenCaritas-Kampagne "Zusammen sind wir Heimat" auf. Ihr Anliegen ist es,dass das Zusammenleben der Menschen, die hier schon immer gelebthaben und jener, die als Flüchtlinge oder Migranten nach Deutschlandgekommen sind, gut gestaltet wird. Denn die Angst vieler Menschen vorÜberfremdung wächst. "Zusammen sind wir Heimat", wenn sich immer mehrMenschen bereitfinden, ihre Heimat mit anderen zu teilen. Am Beispielvon einheimischen und Flüchtlingskindern im Libanon zeigt Caritasinternational, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, dieweltweite Dimension des Themas auf.Die Spenden aus der bundesweiten Solidaritätsaktion kommen lokalenHilfsprojekten zugute sowie einem Schulprojekt von Caritasinternational im Libanon: Fast zwei Millionen Flüchtlinge überwiegendaus Syrien haben im Libanon Zuflucht gesucht. Jeder dritte Einwohnerist dort inzwischen Flüchtling. Statt zur Schule zu gehen, müssen250.000 Flüchtlings- und 50.000 libanesische Kinder zumLebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Gleichzeitig unterstütztdie Caritas Libanon hunderttausende Kinder und Jugendliche durchSchulbeihilfen, angepasste Lernangebote sowie Hausaufgaben- undaußerschulische Betreuung: Damit sie sich dort, wo sie aufwachsen,Perspektiven für ein besseres Leben schaffen können.Die Aktion "Eine Million Sterne" findet in diesem Jahr an 80 Ortenin zehn Bundesländern statt, unter anderem in: Augsburg, Blankenheim,Dachau, Düsseldorf, Freiburg, Fulda, Haltern am See, Heidelberg,Kaiserslautern, Koblenz, Krefeld, Lörrach, Lohr am Main, Mannheim,Münster, Osnabrück, Passau, Ravensburg, Regensburg, Rendsburg,Straubing, Stuttgart, Ulm, Wülfrath.Sie finden weitere Informationen und Kontaktdaten derAnsprechpartner für die Lichteraktion in Ihrer Nähe unter:www.einemillionsterne.de/veranstaltungsorteFür ein Bild zur Kampagne oder bei weiteren Fragen wenden Sie sichbitte an:Christine Decker, Tel. 0761-200 620Email: christine.decker@caritas.dePressekontakt:Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Achim Reinke (-515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell