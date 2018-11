Freiburg (ots) - Am 17. November 2018 veranstaltet die Caritas inDeutschland zum zwölften Mal in Folge die Solidaritätsaktion "EineMillion Sterne". In bundesweit mehr als 75 Orten setzenCaritasverbände und -einrichtungen sowie Pfarrgemeinden am Vorabenddes von Papst Franziskus ausgerufenen "Welttags der Armen" einleuchtendes Zeichen für eine gerechtere Welt. Tausende Kerzen werdenan dem Wochenende öffentliche Plätze im ganzen Land in strahlendeLichtermeere verwandeln.Die Aktion "Eine Million Sterne" greift das Motto der diesjährigenCaritas-Kampagne "Jeder Mensch braucht ein Zuhause" auf. Dennbezahlbarer Wohnraum wird in vielen Regionen Deutschlands immer mehrzur Mangelware. Steigende Mietpreise machen es schwieriger, dassMenschen eine Wohnung finden, die ihren Bedürfnissen entspricht. DieCaritas setzt sich im Rahmen der Kampagne für einensozialverträglichen Wohnungsmarkt ein, denn ein Zuhause für Jedensollte in einem Land wie Deutschland kein Privileg sondern einGrundrecht sein.Caritas international, das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes, zeigt die weltweite Dimension dieses Problems amBeispiel der Ukraine auf. Seit dem Beginn der kriegerischenAuseinandersetzungen im Jahr 2014 im Osten des Landes haben mehr als2,5 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren.Die Spenden aus der bundesweiten Solidaritätsaktion kommen zueinem Teil lokalen Hilfsprojekten zugute ebenso wie Projekten vonCaritas international für benachteiligte Kinder und Jugendliche inder Ukraine. Oberstes Ziel der Kinder- und Jugendsozialarbeit derCaritas Ukraine ist es, Heranwachsenden wichtige Basiskompetenzen zuvermitteln und sie so zu stärken und zu befähigen, ihr Lebeneigenständig gestalten und mögliche Probleme oder Belastungen auseigener Kraft bewältigen zu können.Die Aktion "Eine Million Sterne" findet in diesem Jahr in mehr als75 Orten in zehn Bundesländern statt, unter anderem in: Cloppenburg,Demmin, Dresden, Fulda, Koblenz, Merzig, München, Münster, Rendsburgund Stuttgart.Weitere Informationen und Kontaktdaten der Ansprechpartner für dieLichteraktion in Ihrer Nähe finden Sie unter:www.einemillionsterne.de/veranstaltungsorteFür ein Bild zur Kampagne oder bei weiteren Fragen wenden Sie sichbitte an:Caritas internationalCosima Reichert, 0761-200 243Email: cosima.reichert@caritas.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell