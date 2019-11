Bundesweite Schwerpunktprüfung im Wach- und Sicherheitsgewerbe durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und die Landesfinanzbehörden

Bonn (ots) - Die FKS des Zolls führte am 15. November 2019 gemeinsam mit denLandesfinanzbehörden eine bundesweite Schwerpunktprüfung im Wach- undSicherheitsgewerbe durch. Insgesamt waren 2.810 Zöllnerinnen und Zöllner sowie128 Beschäftigte der Landesfinanzbehörden bundesweit im Einsatz und haben 6.658Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt und 691Geschäftsunterlagenprüfungen in Unternehmen durchgeführt. Unterstützt wurde derZoll hierbei von 291 weiteren Beschäftigten anderer Behörden wie denOrdnungsbehörden und der Polizei. Ziel der gemeinsamen Schwerpunktprüfung vonZoll und Landesfinanzbehörden war es, rechtswidrige Arbeitsbedingungen und damiteinhergehende steuerrechtliche Verstöße aufzudecken. Dabei wurde vor allem dieEinhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes, die Einhaltungsozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug vonSozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Bisherwurden 67 Ermittlungsverfahren eingeleitet, die überwiegend die Vorenthaltungvon Sozialversicherungsbeiträgen, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen,Fälle illegalen Aufenthalts, die Verletzung sozialversicherungsrechtlicherMeldepflichten, das Nichtmitführen von Ausweispapieren aber auchMindestlohnverstöße betreffen. In 1.390 Fällen sind weitereSachverhaltsaufklärungen durch die FKS erforderlich.Zusatzinformationen:Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch, dasam 18. Juli 2019 in Kraft getreten ist, sollen u.a. auch Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor illegalen Lohnpraktiken bessergeschützt werden. Mit der Gesetzesänderung trifft Arbeitgeber in dieser Brancheeine Sofortmeldepflicht. Das heißt, schon bei Arbeitsaufnahme einesBeschäftigten ist eine entsprechende Meldung an den Träger derRentenversicherung abzugeben. Zudem sind Beschäftigte im Wach- undSicherheitsgewerbe nunmehr verpflichtet, bei der Erbringung von Dienst- oderWerkleistungen ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatzmitzuführen und auf Verlangen der FKS vorzulegen. Gleichzeitig haben dieArbeitgeber jetzt die Pflicht, Arbeitszeitaufzeichnungen nach demMindestlohngesetz zu führen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.zoll-stoppt-schwarzarbeit.de und www.zoll.de.Die lokalen Ergebnisse erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleKlaus SalzsiederTelefon: 0221/22255-3828pressestelle.gzd@zoll.bund.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120080/4449447OTS: GeneralzolldirektionOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell