Bundesweite Google-Analyse: Hier wohnen die scheidungsfreudigsten Deutschen

Berlin (ots) - Am 13. November ist Weltnettigkeitstag. HöchsteZeit also, dem Partner wieder einmal seine Zuneigung zu zeigen.Gerade in kriselnden Beziehungen geht es allerdings oft nicht mehr umdas Verteilen von Nettigkeiten. Vielmehr steht die Frage im Raum:Beziehung retten oder trennen? Die Berliner Paartherapeutin DianaBoettcher (www.diana-boettcher.de) hat nun eine Studie vorgelegt,welche das Internet-Suchverhalten von unzufriedenen Partnerndeutschlandweit beleuchtet. Demzufolge sieht eine Mehrheit der Bremernur noch die Trennung als Ausweg, die Niedersachsen geben ihrenBeziehungen hingegen noch Chancen.Einen Einblick in die deutschlandweit herrschenden Unterschiedegibt die Analyse des Google-Suchvolumens diverser Begriffe zum Thema"Beziehung retten oder trennen". Analysiert wurden je fünfBegrifflichkeiten mit dem höchsten Suchvolumen, darunter Schlagwörterwie "Paartherapie" oder "Scheidung". Die Ergebnisse zeigen, dassWestdeutschland tendenziell motivierter ist, die Beziehungaufrechtzuerhalten.Scheidung offensichtlich erster AuswegAuf den ersten Blick scheint die Scheidung die präsentere Optionfür viele zu sein. Deutschlandweit suchen pro Monat über 43.000Menschen nach Begriffen wie Scheidung, Trennung oder Schluss machen.Zum Vergleich: Nach Paartherapie, Eheberatung oder Beziehung rettensuchen nur 35.000 Menschen. Auch bei der Betrachtung der Bundesländerliegt der Begriff Scheidung auf der negativen Seite in 13Bundesländern auf Platz eins.Mehr (Rest-) Liebe nur in NiedersachsenIn fast allen Bundesländern überwiegen Suchanfragen, die für dasEnde einer Beziehung sprechen. Nur in Niedersachsen überwiegen dieAnfragen für den Erhalt der Partnerschaft knapp mit 51 Prozent. Ganzanders in Bremen: Hier gibt es mit 63 Prozent die meisten Anfragen,die für ein Ende der Beziehung sprechen. In Rheinland-Pfalz gleichensich hingegen die Anfragen mit je 50 Prozent aus. Auch in derHauptstadt sind die Verhältnisse nahezu ausgeglichen: 49 Prozent derBerliner suchen nach Rettung, 51 Prozent nach Tipps für das Ende.Zwischen Scheidung, Paartherapie und BeziehungsdoktorDas Suchvolumen einzelner Begriffe unterscheidet sich zwischen denBundesländern deutlich. Auch wenn Scheidung in nahezu allenBundesländern Platz eins belegt, variieren die prozentualen Anteile.So reichen die Suchanfragen von 19 Prozent in Berlin, Brandenburg,Sachsen und Sachsen-Anhalt bis zu 24 Prozent inMecklenburg-Vorpommern. Ähnliche Unterschiede gibt es auch beimpositiv assoziierten Begriff Paartherapie. Hier reichen die Anfragenvon 13 Prozent in Niedersachsen bis zu 19 Prozent in Berlin undBrandenburg. Noch größere Unterschiede gibt es nur beim BegriffBeziehungsdoktor, der vor allem in Niedersachsen (20 Prozent) undSachsen-Anhalt (17 Prozent) verbreitet zu sein scheint, während inBremen nur sechs Prozent danach googlen. Besonders preisbewusstscheinen indes die Saarländer zu sein: Der Suchbegriff "Was kosteteine Scheidung?" belegt hier sogar Platz drei."Viele meiner Klienten entscheiden sich erst dann für einePaartherapie, wenn es für ihre Beziehung 5 vor 12 ist. In den meistenFällen geht mindestens einer der Partner davon aus, dass nur nocheine Scheidung bzw. Trennung einen Ausweg aus den scheinbarunlösbaren Konflikten bietet. In der Therapie zeichnet sich dann aberrelativ schnell ab, dass die meisten Probleme lösbar sind und esnicht zur Trennung kommen muss. 75 Prozent der Paare finden nacheiner Paartherapie wieder einen Weg, sich emotional aufeinandereinzulassen und ihre Partnerschaft neu aufleben zu lassen. Es zeigtsich also, dass Liebe und Trennung näher beieinander liegen alsoftmals angenommen", kommentiert Diana Boettcher.Die komplette Analyse ist hier zu finden:https://www.diana-boettcher.de/beziehung-retten-oder-trennen/Über Diana BoettcherDie studierte Psychologin und Sozialpädagogin Diana Boettcherhilft seit 2004 Paaren dabei, aus einer Beziehungskrise einen Auswegzu finden. Die zertifizierte Verhaltens- und Kommunikationstrainerinist neben ihrer Tätigkeit in der eigenen Paarberatungspraxis auch alsBeraterin bei verschiedenen Trägern in Berlin aktiv. WeitereInformationen zur Paartherapie finden Sie auf www.diana-boettcher.de.