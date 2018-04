Bundesweite Analyse: In diesen Städten ist der Betrieb von Waschmaschinen am günstigsten

Berlin (ots) - Das Vergleichsportal Netzvergleich hat die Kostenfür den privaten Gebrauch von Waschmaschinen ermittelt- In Köln ist der Waschgang am günstigsten, in Bielefeld amteuersten- Im Durchschnitt kostet Wäschewaschen 108 Euro im JahrIn Köln ist Wäschewaschen im bundesweiten Vergleich amgünstigsten. Pro Waschgang werden in der Domstadt 42 Cent fällig. Dashat das Vergleichsportal Netzvergleich (www.netzvergleiche.de) beieiner Analyse der Kosten des städtischen Grundversorgers für Trink-und Abwasser sowie für Strom der 30 größten Städte Deutschlandsermittelt. Anhand des Verbrauchs einer modernen und effizientenWaschmaschine (A+++) wurden sowohl die durchschnittlichen Kosten füreinen einzelnen Waschgang als auch für 200 Waschgänge errechnet (AlsRechnungsgrundlage dienten außerdem verschiedene Waschprogrammezwischen 20 und 90 Grad Celsius). So zahlen Kölner im Jahr - bei 200Waschgängen - 85 Euro für saubere Wäsche.Bereits mit 10 Euro Mehrkosten müssen Augsburger rechnen. Dereinzelne Waschgang in der zweitgünstigsten Stadt kostet 48 Cent. Nureinen Cent mehr zahlen Münchner und kommen so auf jährliche Kostenvon 98 Euro.Bielefelder greifen für ihre Schmutzwäsche am tiefsten in dieTascheIn Bielefeld ist Wäschewaschen am teuersten. Bei 63 Cent proWaschgang werden im Jahr 125 Euro fällig. Kaum günstiger ist derBetrieb der Waschmaschine in Aachen und Chemnitz: Mit 61 Cent proWaschgang kommen jährliche Kosten von 122 Euro auf die Einwohner zu.Die dritthöchsten Kosten entstehen in Wuppertal und Essen. Bei 60Cent pro Waschgang kostet die Schmutzwäsche im Jahr 120 Euro.Bundesweiter Durchschnitt bei 108 Euro pro JahrDurchschnittlich kostet Wäschewaschen in Deutschland 54 Cent.Insgesamt liegen 16 der 30 untersuchten Städte über dem bundesweitenDurchschnitt, wie zum Beispiel Berlin. Die Hauptstädter kommen bei 57Cent pro Waschgang auf Jahreskosten von 114 Euro. Auch im Norden sindWasser und Strompreise teilweise recht hoch: So bezahlen Hamburger imJahr 113 Euro und Bremer 110 Euro für den Betrieb ihrerWaschmaschinen. Kiel (105 Euro) und Hannover (102 Euro) liegenhingegen knapp unter dem Durchschnitt.Die komplette Untersuchung mit den Kosten aller Waschprogramme imDetail der 30 größten Städte Deutschlands finden Sie unter folgendemLink https://www.netzvergleiche.de/ratgeber/der-waschkosten-index/Über NetzvergleichNetzvergleich (www.netzvergleiche.de) ist ein Vergleichsportal,welches redaktionelle Tests mit der systematischen Analyse vonHerstellerdaten kombiniert. Das Start-up aus Berlin beschäftigtbereits mehr als 30 Mitarbeiter und hat sich insbesondere imdeutschsprachigen Raum etabliert. Verbraucher finden hier tausendeKategorien aus verschiedenen Bereichen - von Elektronik über Haushalthin zu Baumarkt, Sport und Freizeit. Netzvergleich erspartVerbrauchern die langwierige Suche nach passenden Produkten undpräsentiert ihnen eine sinnvolle Vorauswahl an hochwertigen Artikeln.Suchende finden in den Datenblättern detaillierte Angaben zu denProdukten und erhalten auf Grundlage des internen Wertungssystemspraktische Unterstützung bei der Kaufentscheidung. Die Produktereihen sich in ein internes Wertungssystem ein. Netzvergleichintegriert dabei unter anderem Kundenrezensionen in sein System, umHersteller und Produkte angemessen zu vergleichen. Darüber hinausliefert Netzvergleich Informationen zu Anbietern und Preisen, sodassSeitenbesucher die ausgewählten Produkte zu einem günstigen Preisbeim gewünschten Anbieter bestellen können. Alle Kategorien sowieDatenblätter stehen Verbrauchern frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.30.27595973.12Original-Content von: Netzvergleich, übermittelt durch news aktuell