Bundesweite Analyse: An diesen Gerichten dauern die Diesel-Prozesse besonders lang

Potsdam (ots) -- rightnow.eu analysiert Dauer von Dieselskandal-Verfahren an 42deutschen Landgerichten- Im Schnitt dauern Prozesse von Einreichung bis Urteil rund 9Monate und acht Tage- Landgericht Heilbronn ist am schnellsten, Landgericht Hamburg amlangsamstenÜber 430.000 Menschen sind im Rahmen des Dieselskandals Teil derMusterfeststellungsklage, die ab dem 30. September verhandelt wird.Ein abschließendes Urteil wird jedoch frühestens in vier Jahrenerwartet. Doch wie lange dauert es eigentlich, wenn Fahrzeughalterüber den Individualweg klagen? Dieser Frage ist dasVerbraucherportal rightnow.eu auf den Grund gegangen und hat dafürmehr als 1.000 Prozesse ausgewertet. Dabei stellte das Portal, das inder Sache über 11.000 Mandanten vertritt, erhebliche Unterschiede jenach Standort des zuständigen Gerichts fest.Demnach dauert ein Prozess von der Einreichung der Klage bis zumUrteil durchschnittlich 278 Tage. Das sind etwa neun Monate und achtTage. Am schnellsten urteilen die Richter am Landgericht Heilbronn.Hier dauern die Prozesse im Schnitt 157 Tage. Auch in Frankenthal(Pfalz) entscheiden die Richter vergleichsweise schnell: 168 Tagedauert es in Frankenthal bis zur Urteilsfällung. In Paderborn undPotsdam können Kläger nach etwa 187 beziehungsweise 211 Tagen miteinem Urteil rechnen.An diesen Gerichten ziehen sich die Prozesse in die LängeVergleichsweise lang müssen Dieselfahrer hingegen in Hamburg aufein Urteil warten. Rund 418 Tage und somit fast ein Jahr und zweiMonate dauert es am Landgericht der Hansestadt durchschnittlich biszur Verkündung. Auch an den Landgerichten in Siegen (392 Tage),Dortmund (385 Tage), Gießen (381 Tage), Koblenz (370 Tage) undNürnberg-Fürth (366 Tage) müssen Kläger länger als ein Jahr auf eineEntscheidung der zuständigen Richter warten.Die durchschnittliche Prozessdauer am Landgericht Bochumentspricht mit 279 Tagen hingegen genau dem Durchschnittswert derAnalyse. Damit landet das Gericht im Ruhrpott auf Platz 24 derAnalyse. Vor Bochum platziert sich das Landgericht Köln (267 Tage)und dahinter das Landgericht Darmstadt (289 Tage).Alexander Voigt, Rechtsanwalt von rightnow.eu, kommentiert dieAnalyse:"Die Dauer der Prozesse im Dieselskandal kann sich je nachStandort des zuständigen Gerichts um bis zu acht Monateunterscheiden. Das liegt unter anderem daran, dass es in Deutschlandeinen großen Richtermangel gibt. Obwohl sich die Prozesse imDieselskandal teilweise mehr als ein Jahr hinziehen können, nimmt dieMusterfeststellungsklage mindestens vier Jahre in Anspruch, was miteinem enormen Wertverfall der jeweiligen Fahrzeuge und somit einergeringeren Entschädigungssumme der Kläger einhergeht. Daher raten wirjedem, der Teil des Musterfeststellungsverfahrens ist, noch vor dem30. September aus der Sammelklage auszutreten, denn danach gibt eskein zurück!Wir von rightnow.eu schaffen es aktuell, die Ansprüche unsererMandanten gegenüber VW in durchschnittlich sechs bis acht Monatendurchzusetzen. Das liegt daran, dass wir nicht nur Gerichtsurteileerwirken, sondern häufig auch Vergleiche mit dem jeweiligenAutohersteller aushandeln. Um selbst klagen zu können, benötigtenbetroffene Autobesitzer bislang eine Rechtsschutzversicherung odereigene Mittel, um die Prozesskosten zu stemmen. Ab sofort übernehmenwir diese Kosten und das Risiko mit unserem Partner der ROLANDProzessFinanz AG und helfen VW-Kunden dabei, deutlich schneller zuihrem Anspruch zu kommen und das ohne, dass sie das unsichereMusterfeststellungsverfahren durchlaufen müssen."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlungdes Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligen Herstellergeltend machen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativ gibt esauch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzunutzen und einen Teil desKaufpreises als Entschädigung zu erstreiten. Auf rightnow.eu könnenAutobesitzer ihren möglichen Anspruch kostenfrei prüfen lassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschenProzessfinanzierer ROLAND ProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht esVW-Kunden ohne Rechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzernvorzugehen. Im Erfolgsfall sichert sich ROLAND dafür lediglich eineProvision in Höhe von 20 Prozent der durchgesetztenEntschädigungssumme.Das ist die Analysegrundlagerightnow.eu hat im Rahmen des Dieselskandals bereits über 1.000Urteile erwirkt und ist unter anderem für den deutschlandweit erstenAbgasskandal-Prozesssieg vor einem Oberlandesgericht verantwortlich.Für die Analyse hat das Verbraucherportal nur Prozesse von Gerichten,an denen das Portal mindestens drei Urteile erwirkt hat, ausgewertet.Sämtliche Ergebnisse der Analyse stehen unter dem folgenden Linkals PDF-Datei zum Download zur Verfügung: http://ots.de/PS6C12Über rightnow.eurightnow.eu ist ein Verbraucherportal, das sich auf dieDurchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfernspezialisiert hat. Auf der Plattform können geschädigte Kundendeutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben und das Portal mit der Durchsetzungihrer Rechte beauftragen. Original-Content von: Goldenstein & Partner - Rechtsanwälte & Steuerberater, übermittelt durch news aktuell