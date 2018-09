Bundesweite Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr / Schulfest an Bremer Grundschule als Auftakt zur bundesweiten Verteilung von 760.000 Sicherheitswesten an Erstklässler (FOTO)

München (ots) -Die ADAC Stiftung sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Vorallem das Thema Sichtbarkeit liegt der Stiftung mit Sitz in Münchenam Herzen. Denn aktuell verunglückt bundesweit durchschnittlich etwaalle 18 Minuten ein Kind im Straßenverkehr. Deshalb werden auchdieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post DHL Group wiederrund 760.000 neongelbe, reflektierende Sicherheitswesten anErstklässler verteilt. Zum Start der Sicherheitsaktion findet am 18.September 2018 in Bremen ein großes Schulfest statt. An fünfMitmach-Stationen können sowohl Eltern als auch Kinder mehr über dieGefahren im Straßenverkehr und die Vorteile reflektierender Kleidunglernen. In Form einer Roadshow gehen die spannenden Stationen aucherstmalig auf Deutschlandtour und machten bereits Halt bei großenStadt- und Kinderfesten. Das Motto der bundesweiten Aktion lautet"Schule in Sicht. Kids im Blick.".Schulfest als Auftakt der bundesweiten Sicherheitsaktion fürErstklässlerMit dem Schulfest an einer Bremer Grundschule am 18. September2018 startet die ADAC Stiftung ihre diesjährige Sicherheitsaktion fürErstklässler. Den offiziellen Startschuss geben die Bremer Senatorinfür Kinder und Bildung, Frau Dr. Claudia Bogedan, Frau Dr. AndreaDavid, Geschäftsführerin der ADAC Stiftung sowie Oliver Schliebs,Mitglied des Bereichsvorstands Geschäftskunden Vertrieb der DeutschenPost DHL Group."Kinder im Grundschulalter sind besonders gefährdet und benötigendeshalb jede Unterstützung, die man ihnen geben kann. Durch dasTragen der Sicherheitsweste wollen wir die Sichtbarkeit und dadurchdie Sicherheit der Kinder deutlich erhöhen", beschreibt Frau Dr.Andrea David die Idee der Aktion. Seit Beginn im Jahr 2010 hat dieADAC Stiftung mit ihrem Kooperationspartner Deutsche Post DHL bereitsüber sechs Millionen Sicherheitswesten an Erstklässler ausgegeben.Nach dem gemeinsamen Startschuss geht es in Bremen mit eineminteraktiven Eltern- und Kinder-Programm weiter. An unterschiedlichenMitmach-Stationen informieren die ADAC Stiftung sowie die DeutschePost DHL über Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Und einErinnerungsbild können die Kinder mit den Maskottchen "Felix undFrieda - Die ADAC Verkehrsdetektive" an einer Fotostation natürlichauch machen.Weste für mehr SichtbarkeitIm Straßenverkehr kommt es oft nur auf wenige Meter und Sekundenan. Muss ein Auto beispielsweise eine Notbremsung aus 50 km/h machen,beträgt der Anhalteweg immerhin 28 Meter. Ein Kind in dunklerKleidung ist allerdings erst ab einer Entfernung von etwa 25 Meternzu erkennen. Ein Kind mit Sicherheitsweste kann von Autofahrernbereits aus einer Entfernung von 140 Metern wahrgenommen werden. "Füruns ist es eine Herzensangelegenheit, auch in diesem Jahr wieder dieSicherheitsaktion der ADAC Stiftung mit unserem logistischen Know-howzu unterstützen. Wenn man sieht, dass alleine das Tragen derreflektierenden Westen die Sicherheit der Kinder deutlich erhöht,wollen wir natürlich dafür sorgen, dass Erstklässler im ganzenBundesgebiet die Weste bekommen", erklärt Oliver Schliebs dasEngagement des Logistikunternehmens.Roadshow durch Deutschland sensibilisiert für Sichtbarkeit imStraßenverkehrNoch mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Sicherheit und Sichtbarkeitim Straßenverkehr leistet die ADAC Stiftung dieses Jahr erstmalig imRahmen einer Roadshow. Auf Stadt- und Kinderfesten werden spielerischTipps zum richtigen Verhalten in gefährlichen Situationen vermitteltund Gefahrenquellen auf dem Schulweg geübt. Den letzten Halt machtdie Roadshow am 7. Oktober 2018 auf dem JuKi in München.Diese Presseinformation, Fotos und eine Grafik finden Sie auchonline unter http://presse.adac.de.Über die ADAC Stiftung:Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und imAmateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC StiftungKinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren imStraßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt dieStiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. DieStiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen,die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Einweiterer Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit derADAC Luftrettung gGmbH.Pressekontakt:ADAC StiftungAndrea StehmeyerÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/7676 6757andrea.stehmeyer@stiftung.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell