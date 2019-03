Bundesweite ARD Radio Kulturnacht live von der Buchmesse (FOTO)

Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Premiere auf der Leipziger Buchmesse 2019: Zum ersten Malveranstalten alle Kulturwellen der ARD eine gemeinsameBuchmesse-Nacht. Die dreistündige "ARD Radio Kulturnacht: Live UnterBüchern" unter Federführung von MDR KULTUR wird am 23. März, ab 20.00Uhr, aus der Alten Handelsbörse Leipzig bundesweit live im Hörfunkübertragen.Am Samstag, 23. März, wird Leipzig zur Bücherhauptstadt. Erstmalspräsentieren sich alle ARD KULTUR-Radios in einer gemeinsamen "ARDRadio Kulturnacht: Live Unter Büchern" von der Leipziger Buchmesse.Die von MDR KULTUR veranstaltete Kulturnacht wird von allenARD-Kulturwellen ab 20.00 Uhr live im Hörfunk übertragen.Zur ARD Radio Kulturnacht sind unter anderem Schriftsteller wieDaniela Krien, Feridun Zaimoglu, Jaroslav Rudis, Marion Brasch undKat Menschik dabei. Bis 23.00 Uhr werden pro Stunde jeweils dreiBuchneuheiten vorgestellt. Los geht's um 20.00 Uhr mit KatharinaFrancks: "So und nicht anders. Theodor Fontane neu vertont", DanielaKrien: "Die Liebe im Ernstfall" und Jaroslav Rudis: "Winterbergsletzte Reise". Ab 21.00 Uhr live im Radio: Uschi Brüning: "So wieich", Feridun Zaimoglu: "Die Geschichte der Frau" und Kenah Cusanit"Babel" und ab 22.00 Uhr: Sasa Stanisic. "Herkunft", Kat Menschik."Essen Essen (Mehr ist mehr!)" und Marion Brasch: "Lieber woanders".Es moderieren die MDR KULTUR Literaturexperten Katrin Schumacher undCarsten Tesch.Die "ARD Radio Kulturnacht: Live Unter Büchern" ist Teil derKulturnächte von MDR und Leipziger Buchmesse in Zusammenarbeit"Leipzig liest", die von Mittwoch, 20. März, bis Samstag, 23. März,in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt stattfinden. Zum Auftakt derReihe am Mittwochabend steht zunächst das jüngere Publikum im Fokus.Zu Gast sind dann unter anderem Matthias Nawrat, Isabelle Lehn undAbbas Khider. Um spannende Hörbücher geht es am Donnerstagabend. Dannstellen Barnaby Metschurat und Burghardt Klaußner ihreNeuproduktionen vor. Wer sich für Sachbücher interessiert, kommt amFreitag auf seine Kosten. Dann präsentieren sich die Autoren InesGeipel, Harald Welzer, Heinz Bude und Ariadne von Schirach demPublikum. MDR KULTUR berichtet täglich live im Radio von denKulturnächten.Alle Informationen unter buchmesse.ARD.de und unterwww.mdrkultur.de/buchmessePressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell