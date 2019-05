Bundesweite 72-Stunden-Aktion in Würzburg eröffnet / Rund 85.000 angemeldete Teilnehmende / Aktionsgruppen hoffen auf Unterstützung (FOTO)

Würzburg (ots) -Mit einem Bühnenprogramm, Musik und Kindern und Jugendlichen ausAktionsgruppen ist gestern die bundesweite 72-Stunden-Aktion desBundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) vor dem Kilianeum inWürzburg gestartet. BDKJ-Bundesvorsitzender Thomas Andonie eröffnetein Würzburg offiziell die Sozialaktion. In ganz Deutschland habenJugendverbände und BDKJ-Diözesanverbände mit verschiedenenVeranstaltungen den Beginn ihres 72-stündigen Engagements gefeiert."Tagtäglich macht ihr die Welt mit eurem Engagement ein bisschenbesser. In den nächsten 72 Stunden nehmt ihr die Dinge selbst in dieHand und gestaltet unsere Welt als Expert*innen mit", soBDKJ-Bundesvorsitzender Thomas Andonie. "In den Jugendverbändenstehen wir ein für eine gerechte, soziale und lebenswerte Welt. Daswird während der nächsten drei Tage in Deutschland und weltweitsichtbar. Danke für euer Engagement, euch schickt der Himmel!" Nacheinem Countdown eröffnete Andonie um genau 17.07 Uhr zusammen mit demörtlichen BDKJ-Koordinierungskreis in Würzburg die Sozialaktion. Rund85.000 junge Menschen hatten sich vor der 72-Stunden-Aktion auf derAktionswebseite registriert und starten jetzt unterstützt durch vieleAktive und Beteiligte mit ihren sozialen Projekten. Von Harrisleedirekt an der dänischen Grenze bis Garmisch-Partenkirchen setzen sichrund 3.400 Aktionsgruppen aus katholischen Jugendverbänden und vielenweiteren Trägern für ihre Mitmenschen, für die Umwelt, fürSolidarität und Gerechtigkeit, für Bildung sowie für ihrunmittelbares Zuhause ein.Während des Aktionszeitraums vom 23. bis 26. Mai werdenAktionsgruppen Hilferufe absetzen und damit den Menschen in ihrerUmgebung die Möglichkeit zur Beteiligung an ihrem Projekt geben. Aufwww.72stunden.de können Interessierte diese Hilferufe sehen und sichspontan an der 72-Stunden-Aktion beteiligen.Mit Videobotschaften haben sich bei der Eröffnung auchSchirmherrin und Bundesjugendministerin Franziska Giffey sowieSchirmherr Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der DeutschenBischofskonferenz, an die jungen Engagierten gewandt. "EuerEngagement macht unsere Welt besser", betont die Bundesministerin."Ihr übernehmt Verantwortung und gestaltet mit, was in Deutschlandpassiert. Und das nicht nur 72 Stunden lang, sondern jeden Tag."Kardinal Marx hat bereits die vergangenen 72-Stunden-Aktionenbundesweit und regional erlebt und hebt das soziale Engagementhervor. "Unglaublich viele junge Menschen engagieren sich, machenetwas, zeigen, dass unsere Gesellschaft auch gerade von jungenMenschen lebt, die sich für Andere engagieren." Kardinal Marx wird amFreitagnachmittag Aktionsgruppen in München besuchen.Bundesministerin Franziska Giffey wird am Samstagvormittag bei einemMitmachtheater der 72-Stunden-Aktion in Kassel dabei sein.Hinweis für Journalist*innen:Ausgewählte Pressefotos und Bewegtbilder von der Auftaktveranstaltungin Würzburg, Aktionsgruppen und der Abschlussveranstaltung in Hammwerden regemäßig in eine Cloud geladen:https://owncloud.bdkj.de/index.php/s/oh9esU5afw7apFpDie Grußwörter der Schirmherr*innen sind unter folgenden Links zufinden: https://youtu.be/2eBBAN9-dao // https://youtu.be/_Ml1uv3D_SYAm Sonntag gibt der BDKJ zur Abschlussveranstaltung bekannt, wieviele Personen sich insgesamt an der Sozialaktion beteiligt haben.Der BDKJ ist Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mitrund 660.000 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kindern,Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kirche, Staat undGesellschaft.Pressekontakt:Mareike Thieben - Thieben@bdkj.defon 0211 . 46 93-155 - mobil 01 76 . 17 95 60 99Original-Content von: Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), übermittelt durch news aktuell