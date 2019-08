Bundesweit erstes Urteil gegen die Hyundai Bank / Autokreditverträge der Hyundai Capital Bank Europe widerrufbar (FOTO)

Trier / Wuppertal (ots) -Der Autokredit- und Leasingwiderruf bietet derzeit vielenAutobesitzern die Möglichkeit, ein finanziertes oder geleastesFahrzeug wirtschaftlich lukrativ loszuwerden. Als bundesweit erstesGericht, hat das Landgericht Wuppertal in seinem Urteil vom31.07.2019 (Az. 3 O 22/19) jetzt die Fehlerhaftigkeit einesAutokreditvertrages der Hyundai Bank bestätigt.Die deutschen Autobanken und Leasinggesellschaften sind nach demGesetz verpflichtet, ihre Privatkunden im Rahmen desVertragsschlusses ordnungsgemäß über das Verbraucherwiderrufsrechtund die vom Gesetz geforderten Pflichtangaben zu belehren. Erfolgtdiese Belehrung unvollständig oder unrichtig, besteht für denVerbraucher die Möglichkeit, den abgeschlossenen Vertrag auch nochJahre nach Vertragsschluss zu widerrufen.Seit dem richtungsweisenden Urteil des Landgerichts Berlin (Az. 4O 150/16) gegen die Volkswagen Bank im Dezember 2017 haben bereitszehntausende Autofahrer die Möglichkeit des Widerrufs genutzt undihren Autokredit- oder Leasingvertrag widerrufen.Nachdem bisher mehrere Gerichte insbesondere die Fehlerhaftigkeitund damit die Möglichkeit des Widerrufs von Finanzierungsverträgender Volkswagen Bank und deren Marken VW, Audi, Seat und Skoda, derMercedes Bank, der BMW Bank oder Sixt Leasing bestätigt haben, hatdas Landgericht Wuppertal jetzt in einem aktuellen Urteil erstmalsauch die Fehlerhaftigkeit eines Autokreditvertrages der HyundaiCapital Bank Europe anerkannt.In dem vom Landgericht Wuppertal zu entscheidenden Fall schlossder Kläger im Oktober 2017 mit der Hyundai Bank einenDarlehensvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten zur Finanzierungdes Kaufs eines Hyundai i40. Der entsprechende Autokreditvertragwurde dabei von einem Autohaus aus Wuppertal vermittelt. Den Widerrufdes Autokreditvertrages erklärte der Kläger erst ein Jahr nachVertragsschluss im Oktober 2018.Der Widerruf sei fristgerecht und wirksam erfolgt, urteilten dieWuppertaler Richter. Die beklagte Hyundai Bank habe den Klägerfehlerhaft über das Bestehen seines Widerrufsrechts belehrt. DerVertrag beinhalte insbesondere fehlerhafte Ausführungen zurVerbrauchereigenschaft, dem wesentlichen Begriff desVerbraucherschutzrechts. Diese Falschinformation sei geeignet, einendurchschnittlichen, verständigen Darlehensnehmer vom Widerruf seinesDarlehensvertrages abzuhalten und lasse ihn über die Reichweiteseines Widerrufsrechts im Unklaren. Aufgrund des wirksam erklärtenWiderrufs habe der Kläger einen Anspruch auf Erstattung der monatlicherbrachten Zahlungen und der an die Beklagte geleisteten Anzahlung.Den finanzierten Pkw könne der Kläger im Gegenzug an die Bankzurückgeben."Aufgrund der Fehlerhaftigkeit der im Autokreditvertragverwendeten Widerrufsbelehrung können Verbraucher, die ein Autofinanziert oder geleast haben, auch noch Jahre nach Vertragsschlussihren Finanzierungs- oder Leasingvertrag widerrufen", erklärtRechtsanwalt Dr. Christof Lehnen von der Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig,die das Verfahren vor dem Landgericht Wuppertal geführt hat undbundesweit tausende Verbraucher gegen alle Autobanken undLeasinggesellschaften vertritt."Immer mehr deutsche Gerichte bestätigen erfreulicherweise dieFehlerhaftigkeit der Finanzierungsverträge der allermeisten deutschenAutobanken. Somit haben Verbraucher, die aktuell vom Dieselskandaloder den bereits in Kraft getretenen oder kurzfristig drohendenDieselfahrverboten die Möglichkeit, ihr finanziertes oder geleastesFahrzeug an die Bank zurückzugeben, ohne den wirtschaftlichen Schadenoder das Risiko des vorherrschenden Preisverfalls auf demGebrauchtwagenmarkt selbst tragen zu müssen", erläutert RechtsanwaltDr. Lehnen.Das Widerrufsrecht steht grundsätzlich jedem Verbraucher zu, dersein Fahrzeug finanziert oder geleast hat, unabhängig davon, ob essich um einen Neu- oder Gebrauchtwagen bzw. einen Diesel oderBenziner handelt.Hierzu Rechtsanwalt Dr. Lehnen: "Natürlich sind nicht nurDarlehensverträge der Hyundai Bank mit einer fehlerhaftenWiderrufsbelehrung versehen. Auch wenn es sich bei der Hyundai Bankum eine eher kleine Autobank handelt, sind die vom LandgerichtWuppertal aufgegriffenen und juristisch beleuchteten Vertragsfehlerauch in den Verträgen anderer Autobanken zu finden. Nach unsererMeinung sind die meisten Finanzierungs- und Leasingverträge allerdeutschen Autobanken und Leasinggesellschaften angreifbar."Die für den Prozess anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten werdendabei in den meisten Fällen von einerVerkehrsrechtsschutzversicherung übernommen.Autobesitzer, die ihr Fahrzeug finanziert oder geleast haben,können ihre möglichen Ansprüche von spezialisierten Rechtsanwältenprüfen lassen. Viele Anwaltskanzleien bieten hierzu eine kostenloseund unverbindliche Ersteinschätzung an. "Der Widerruf sollte nichteinfach ins Blaue hinein und ohne vorausgegangene juristische Prüfungerklärt werden", führt Rechtsanwalt Dr. Lehnen aus. "Auch wenn vieleVerträge inhaltlich wortgleich gestaltet sind, bedarf jeder Falleiner individuellen Prüfung. Es kommt für die juristische Bewertungauf jede Kleinigkeit an."Pressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell