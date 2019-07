Bundesweit erste Studie zu jungen Frauen mit Fluchterfahrung von Save the Children und der Charité veröffentlicht

Berlin (ots) - Kaum eine Gruppe mit Fluchterfahrung ist soverletzlich wie Mädchen und junge Frauen. Save the Childrenveröffentlicht dazu gemeinsam mit der Charité - UniversitätsmedizinBerlin die bundesweit erste Bedarfsanalyse aus deutschenErstaufnahmeeinrichtungen. Vor allem die Gefahren auf der Fluchtliegen für junge Frauen deutlich höher. Schnell werden sie zurZielscheibe von sexualisierter Gewalt, Ausbeutung undgesellschaftlicher Benachteiligung. Ihre psychosoziale Entwicklungist durch traumatische Erlebnisse besonders gefährdet. Die Studiezeigt, dass auch in Deutschland entsprechende Schutzstrukturen zurErholung und Aufarbeitung von Belastungssituationen fehlen. Viele derMädchen leben isoliert und haben wenig Zugang zu unterstützendenAngeboten und sozialer Teilhabe.Aus der Studie lässt sich ableiten, dass die Selbstwirksamkeit unddie Resilienz der Mädchen und jungen Frauen durch psychosozialeFörderangebote bewusst gestärkt werden müssen. "Eine Stärkung jungerFrauen von innen heraus ist uns ein großes Anliegen. Ihre Förderungträgt letztendlich zum Wohl der ganzen Gesellschaft bei", resümiertRuby-Rebecca Brinza, Fachliche Leitung Migration und Flucht Save theChildren Deutschland. Die Studie zeigt einen speziellen Bedarf nachgenderspezifischer Förderung bei Mädchen und jungen Frauen auf, dereninnere Stärkung ein wichtiges Anliegen des Projektes"Mädchen.Machen.Mut." ist. Prof. Meryam Schouler-Ocak, Professorinfür Interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité,fasst zusammen: "Mütter und Kinder auf der Flucht sind unglaublichemLeid ausgesetzt. Zwangsprostitution, Hunger und Tod naher Verwandtermüssen aufgearbeitet werden, damit eine Traumafolgestörung verhindertwerden und die Integration gelingen kann."Zugleich verfügen junge Mädchen und Frauen über individuelleRessourcen, die es zu unterstützen und zu stärken gilt. Kreativität,soziale Einbindung, Selbstwertgefühl und das Erleben vonSelbstwirksamkeit fördern die Verarbeitung belastender Erlebnisse undein generelles Wohlbefinden. In der Analyse benannten die Mädchenselbst kreative, musische, handwerkliche und naturpädagogischausgerichtete Angebote als unterstützend und wichtig. NonverbaleKommunikation ermöglicht dabei über Sprachbarrieren hinweg einenAustausch in der Gruppe. Gleichzeitig können schöpferischeTätigkeiten sowohl den emotionalen Ausdruck als auch das Erleben vonHandlungsfähigkeit fördern. Den Mädchen soll ermöglicht werden, sichin geschlechtsspezifischen, psychosozialen Gruppenangeboten sicher zufühlen, soziale Beziehungen zu knüpfen und sich altersangemessen undspielerisch mitzuteilen.Heranwachsende mit Fluchterfahrung brauchen eine altersgerechteUnterbringung, die Regelbeschulung und vor allem spezielle Angebote.Dazu gehören die psychosoziale Unterstützung und Förderung derSelbstwirksamkeit, altersgerechte Angebote zurentwicklungspsychologischen Förderung und Kontakt zu Gleichaltrigensowie Bildungsangebote und bedarfsgerechte Lernmöglichkeiten. Zudembenötigen die Mädchen und junge Frauen Schutz durch Gender- undkultursensible Gewaltschutzkonzepte, sie sollen gesellschaftlichbeteiligt werden und Möglichkeit zur Mitbestimmung, beispielsweisebei der Essensversorgung, bekommen. Darüber hinaus bedarf es einerumfassenden und bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung.Link zur Studie: http://ots.de/6FGuSjDas Projekt "Mädchen.Machen.Mut." von Save the ChildrenDeutschland e.V. wird von der Cummins Foundation gefördert.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder inDeutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist dieinzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt inüber 120 Ländern im Einsatz. Save the Children ist da für Kinder inKriegen, Konflikten und Katastrophen - seit 100 Jahren und darüberhinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu fördern ist daszentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung undGewalt sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sichein für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, inder alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmtaufwachsen können.Über die Charité - Universitätsmedizin BerlinDie Charité - Universitätsmedizin Berlin ist mit rund 100 Klinikenund Instituten an 4 Standorten sowie 3.001 Betten eine der größtenUniversitätskliniken Europas. Im Jahr 2018 wurden hier 152.693 voll-und teilstationäre Fälle sowie 692.920 ambulante Fälle behandelt. Ander Charité sind Forschung, Lehre und Krankenversorgung engmiteinander vernetzt. Konzernweit sind rund 18.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern für die Berliner Universitätsmedizin tätig. Damitist die Charité eine der größten Arbeitgeberinnen Berlins. Rund 4.536der Beschäftigten sind im Pflegebereich und 4.357 imwissenschaftlichen und ärztlichen Bereich tätig. Im Jahr 2018 hat dieCharité Gesamteinnahmen von mehr als 1,8 Milliarden Euro erzielt. Mitmehr als 170,9 Millionen Euro eingeworbenen Drittmitteln erreichtedie Charité einen erneuten Rekord. 