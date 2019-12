Bundesweit einheitliche Nummer für Arzttermine: Kassenärzte weiten 116117 zum umfassenden Patientenservice aus (FOTO)

Berlin (ots) - Neue Angebote zum neuen Jahr: Die Kassenärztlichen Vereinigungenbauen 2020 die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 zu einemumfassenden Patientenservice aus. Die Nummer ist dann 24 Stunden am Tag, 7 Tagedie Woche erreichbar und vermittelt auch Arzttermine. "Aus einer Nummer für denärztlichen Bereitschaftsdienst am Wochenende wird zukünftig einPatientenservice, der rund um die Uhr für Menschen mit akuten Beschwerden oderTerminanfragen erreichbar ist", kommentiert Dr. Andreas Gassen,Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) die Neuerung.Nur vier von zehn Patienten müssen in Deutschland länger als drei Tage auf einenArzttermin warten. Das ist das Ergebnis der jüngsten Versichertenbefragung derKBV. Bei Facharztterminen kann die Wartezeit etwas länger sein. Für Patientenoft schwierig: Wie erfahren sie, welcher Arzt in der Umgebung zeitnah einenTermin frei hat?Terminvermittlung unter einheitlicher Nummer - 24 Stunden am Tag, 7 Tage dieWocheFür Unterstützung bei der Arztterminsuche können sich gesetzlich versichertePatienten bereits heute schon an die Terminservicestelle ihrer KassenärztlichenVereinigung wenden. Dort hilft man ihnen weiter und vermittelt Termine an Haus-und Fachärzte. Das Problem: Vielen Patienten ist dieser Service nicht bekannt -auch weil die Nummer in jedem Bundesland unterschiedlich und oft schwer zumerken ist.Ab Januar 2020 führen die Kassenärztlichen Vereinigungen deshalb ihrenTerminservice unter der bundesweit einheitlichen Nummer 116117 zusammen. DieNummer ist zudem künftig 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche erreichbar -bislang konnte man die Terminservicestellen nur zu bestimmten Zeiten unter derWoche erreichen. Auch Online-Terminvereinbarungen sind durch einen neueneTerminservice ab Januar für alle gesetzlich Versicherten Patienten möglich.Aber wichtig: Patienten erhalten keine Wunschtermine und sollten auch zukünftigzuerst selbst versuchen, einen Termin bei einem Arzt zu vereinbaren.Rund um die Uhr Hilfe bei akuten BeschwerdenNeben dem neuen Terminservice bietet die 116117 zukünftig auch rund um die UhrHilfe bei akuten Beschwerden. Geschulte Mitarbeiter nehmen das Anliegen derAnrufer auf und vermitteln sie an die richtige Anlaufstelle. Das kann - je nachKrankheitsbild und Zeitpunkt - der Haus- oder Facharzt, die Notaufnahme oder dieBereitschaftspraxis sein. "Die 116117 ist zukünftig also die Nummer, unter derPatienten den Bereitschaftsdienst erreichen können, Arzttermine vereinbarenkönnen und rund um die Uhr an die richtige Anlaufstelle für ihr Anliegenvermittelt werden. Die 116117 wird zum Patienten-Navi", erklärt Dr. AndreasGassen, Vorstandsvorsitzender der KBV.Die Leistungen des Patientenservices 116117 ab Januar 2020zusammengefasst:- 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Erreichbarkeit- Terminvermittlung an Haus- und Fachärzte (nur für gesetzlichversicherte Patienten)- Vermittlung bei akuten Beschwerden (Patienten-Navi)- Ärztlicher Bereitschaftsdienst (außerhalb der Praxiszeiten)Pressekontakt:Dr. Roland Stahl, Tel.: 030 4005-2201, RStahl@kbv.deTanja Hinzmann, Tel.: 030 4005-2240, THinzmann@kbv.deKassenärztliche BundesvereinigungStabsbereich Strategie, Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlinpresse@kbv.de, www.kbv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34021/4464976OTS: kbv Kassenärztliche BundesvereinigungOriginal-Content von: kbv Kassenärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell