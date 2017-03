Bundesweit 100.000 Studienteilnehmer: Halbzeit in der NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg (ots) - Die Oktober 2014 gestartete NAKOGesundheitsstudie (kurz NAKO) hat nach 3 Jahren die100.000-Studienteilnehmer-Marke erreicht. Somit wurde die Hälfte derbundesweit angestrebten 200.000 Teilnehmer erfolgreich in die Studieeinbezogen. Die NAKO Gesundheitsstudie ist ein ambitioniertesdeutsches Forschungsprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, diesogenannten Volkskrankheiten, wie Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Demenz, genauerzu erforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser inder Bevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. "Nachder Vorbereitungs- und Aufbauphase läuft die Studie sehr gut und dieAkzeptanz in der Bevölkerung ist groß", merkt Karl-Heinz Jöckel,Vorstandsvorsitzender der NAKO.Die Gründe der Studienteilnehmer sind unterschiedlich: für IrisZechel ist es die Forschung. "An der NAKO Gesundheitsstudie nehme ichpersönlich teil, weil ich den Fortschritt der Forschung unterstützenmöchte." Die kaufmännische Angestellte aus Halle hat klareVorstellungen: "Ich war selber schwer krank und seitdem muss ich mitmeiner Krankheit leben. Mit meiner Teilnahme an der NAKO hoffe ich,dass für Fälle wie meinen eine medizinische Lösung gefunden werdenkann, die es mir persönlich ermöglicht, ein krankheitsfreies Lebenohne Einschränkungen zu führen."NAKO Gesundheitsstudie:In der NAKO Gesundheitsstudie werden seit 2014 Männer und Frauenzwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18 Studienzentren medizinischuntersucht und nach ihren Lebensumständen befragt. Ziel ist es,chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Demenz genauerzu erforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser inder Bevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. Dasmultizentrische Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung undForschung, den beteiligten Ländern und der Helmholtz-Gemeinschaftgefördert. Bis Anfang März 2017 haben schon über 100.000 Personen ander NAKO Studie teilgenommen. Weitere Informationen unter www.nako.deAnsprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.de www.nako.deOriginal-Content von: Nationale Kohorte, übermittelt durch news aktuell